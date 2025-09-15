Erfaren truckförare till lager på Lidingö
2025-09-15
Dina Arbetsuppgifter och Profil
Nu finns det möjlighet att arbeta på Bonver Lidingö via oss på Insitepart. Du kommer att arbeta med kända varumärken och dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att truckkörning, plock pack och hantering utav inleverans. Arbetstiderna är varierande under dagtid/ eftermiddag och är förlagda måndag - fredag. Kan förekomma helgarbete under högsäsongen. Vi söker dig som i tidigare arbeten jobbat som truckförare med behörighet A1-A4 + B1-B5.
Vi söker dig som...
har tidigare kunskap och erfarenhet av lager- och logistik samt truckkörning. Du har ett gott ordningssinne samt arbetar strukturerat, noggrant och effektivt. Du har en god kommunikationsförmåga, är lösningsorienterad och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Flexibilitet krävs gällande arbetsuppgifter och arbetstider
Är tillgänglig för heltidsjobb måndag - fredag dag/ eftermiddag. Kan förekomma helgpass
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav
Har truckkort A1-A4 + B1-B5
Har erfarenhet av truckkörning
Har manuellt B-körkort
Insitepart tillämpar utdrag ur belastningsregistret på samtliga kandidater i process
Är detta din nästa utmaning?På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
