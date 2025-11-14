Erfaren truckförare till kund i Östra Göteborg
2025-11-14
Om tjänsten
Är du en erfaren truckförare med erfarenhet av skjutstativ, plocktruck och ledstaplare? Vi söker nu engagerade truckförare som kan arbeta hos vår kund i Östra Göteborg!
Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du främst att köra skjutstativtruck,plocktruck och ledstaplare men det kan även förekomma arbete i produktionen vid behov. Produkterna man arbetar med är väldigt känsliga därav behöver man vara trygg i sin truckkörning.
Man arbetar 2 skift där arbetstiderna är följande:
Dagveckan: 06:54-15:30
Kvällsveckan: 13:15-23:16
Man behöver kunna arbeta dag och kväll på ett rullande schema.
Profil & bakgrund
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha dokumenterad erfarenhet av att köra truck. Du behöver känna dig bekväm med att köra i trånga utrymmen samt gilla att arbeta i ett högt tempo. Om du har en bakgrund inom livsmedels produktion är det väldigt meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och har lätt för att sätta dig in i nya uppgifter. Du är en person som tar egna initiativ, arbetar självständigt när det behövs och samtidigt trivs med att samarbeta i team. Att vara flexibel och lösningsorienterad ser vi som en självklarhet i denna roll. Tjänsten är på heltid och för rätt person kan denna möjlighet leda till en anställning hos kunden efter inhyrning. Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Boxflow
Julia Fransson julia@boxflow.com
