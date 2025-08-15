Erfaren truckförare till höglager - heltid
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-08-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Helsingborg
, Landskrona
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Har du tidigare arbetat med skjutstativtruck i ett höglager och är redo för nästa steg i karriären? Vi söker dig som trivs i ett strukturerat arbetsflöde, är noggrann i din arbetsmetodik och vill vara en viktig kugge i ett sammansvetsat team. Uppdraget är på heltid och erbjuder en trygg arbetsmiljö med tydliga rutiner och bra arbetsvillkor.
Vad innebär rollen?
Du kommer att arbeta i ett modernt logistikcenter där fokus ligger på säker hantering, effektivitet och struktur. Skjutstativtrucken är ditt huvudsakliga arbetsredskap, och du kommer att ansvara för både in- och utgående gods samt för att säkerställa ordning och reda i lagret. Rollen kräver att du är både ansvarstagande och samarbetsvillig, med god förmåga att hålla ett jämnt arbetstempo under dagen.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Truckkörning med skjutstativ i höglager
• Lossning av gods och placering på anvisad plats
• Registrering och inskanning av inkommande varor
• Orderplock via digitala lagerverktyg
• Packning och förberedelse av utleveranser
• Containertömning och allmän godshantering
• Bidra till att arbetsplatsen hålls organiserad och säker
• Följa etablerade rutiner och säkerhetsföreskrifter
Omfattning & placering:
• Omfattning: Heltid
• Plats: Helsingborg med omnejd
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt gällande kollektivavtalProfil
Vi söker dig som:
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med skjutstativtruck i höglager och känner dig trygg på höga höjder. Du är kvalitetsmedveten, arbetar metodiskt och är van vid ett arbetstempo där noggrannhet är avgörande. Du behöver kunna följa instruktioner exakt, men också kunna ta eget ansvar för dina uppgifter.Kvalifikationer
• Truckkort med behörighet B3
• Minst ett års erfarenhet av skjutstativtruck i höglager
• Vana att arbeta med digitala lagersystem och scanners
• God fysisk förmåga - arbetet innebär mycket rörelse
• Svenska i tal och skrift på mycket god nivå
• Förmåga att arbeta självständigt men också i team
Meriterande:
• B-körkort och egen bil
• Tidigare arbete i stora logistikflöden eller terminalmiljöer
• ? Intresserad?
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Skicka in din ansökan så snart som möjligt om du vill veta mer eller bli en del av detta team! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9459418