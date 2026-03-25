Erfaren truckförare till eftermiddag hos DHL i Västberga

Insitepart AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-03-25


Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker en erfaren truckförare till vår kund DHL i Västberga. Denna tjänst kräver att du har truckkort A1-A4 och B1-B4.
Du som söker trivs med att arbeta aktivt i ett högt tempo och är flexibel nog att hjälpa till där behovet finns. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lager- eller terminalarbete. Som person är du ansvarstagande, flexibel och har en hög arbetsmoral.
Det är viktigt att du har erfarenhet av truckkörning, samt är trygg i att hantera gods på ett säkert och effektivt sätt.
Arbetstiderna är främst förlagda måndag-fredag kl. 14:00-21:00.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.

Publiceringsdatum
2026-03-25

Anställningsvillkor
Truckkort A+B är ett krav

B-körkort

Tidigare erfarenhet av arbete med truck

Tillgänglig vardagar kl14.00-21:00

Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning

Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Insitepart AB (org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Solna centrum (visa karta)
171 45  SOLNA

Insitepart

