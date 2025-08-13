Erfaren truckförare till DHL i Västberga
2025-08-13
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker en erfaren truckförare till vår kund DHL i Västberga. Denna tjänst kräver att du har truckkort A1-A4 och B1-B4. Du som söker ska gilla att arbeta aktivt i ett högt tempo och kunna hjälpa till där behovet finns. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lager/terminalarbete. Vi ser att du som person är flexibel och har hög arbetsmoral.
Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag kl07:00-16:00.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Truckkort A+B är ett krav
Tidigare erfarenhet av arbete med truck
Tillgänglig för heltidsjobb, vardagar kl07:00-16:00 hela sommaren
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9457283