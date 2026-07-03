Erfaren truckförare till DHL i Västberga
Insitepart AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker nu en erfaren truckförare till vår kund DHL i Västberga. Tjänsten passar dig som trivs i ett högt tempo och som är van vid att arbeta aktivt i lager- eller terminalmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar truckkörning, godshantering och att stötta verksamheten där behov finns. Du är flexibel, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete och är trygg i din roll som truckförare.
Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag kl07:00-16:00.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. Publiceringsdatum2026-07-03Anställningsvillkor
Truckkort A1–A4 och B1–B4
B-körkort
Tidigare erfarenhet av arbete med truck
Tillgänglig för heltidsjobb, vardagar kl07:00-16:00
Erfarenhet av lager- eller terminalarbete
God samarbetsförmåga och flexibilitet
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8019531-2086158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Solna centrum (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9992488