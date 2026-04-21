Erfaren truckförare sommarjobb | Lernia | Lidköping
Just nu söker vi flera erfarna truckförare för sommarjobb hos kunder i Götene och Lidköping. Utveckla dina färdigheter och väx i din yrkesroll tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Som erfaren truckförare blir du en viktig del i logistikkedjan hos våra kunder. Rollen kan variera beroende på kund men i huvudsak kommer dina arbetsuppgifter bestå av:
Hantering av gods med främst motvikts- eller skjutstativtruck
Lastning och lossning av lastbilar
Plock- och orderhantering
Arbetet är förlagt på heltid under veckorna 23 - 33 och arbetstiderna kan variera mellan dagtid och 2-skift. Finns god chans till förlängd anställning efter sommarperioden.
Om dig
Du har god vana av att köra motvikts- och/eller skjutstativstruck. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att lasta och lossa lastbilar. Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och noggrann i ditt arbete. Du har god förståelse för vikten av säkerhet vid truckkörning och kan arbeta både självständigt och i team. Du trivs i en rörlig och praktisk arbetsmiljö där du får ta stort ansvar.
Krav för tjänsten är truckkort samt körkort B och tillgång till bil.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt stora nätverk erbjuder vi varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som ger möjlighet att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Vid frågor, kontakta gärna lina.melltoft@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
https://connect.lernia.se
Lidköpings kommun (visa karta
)
531 32 LIDKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
