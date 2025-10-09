Erfaren truckförare sökes till aktiv lagerroll i Göteborg

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-10-09


Publiceringsdatum
2025-10-09

Dina arbetsuppgifter
Har du god vana av truckkörning i lager och söker ett heltidsjobb med både tempo och ansvar? Nu söker vi en noggrann och engagerad truckförare till en lagerverksamhet i Göteborg. Fokus ligger på hantering med motviktstruck och skjutstativtruck.

I rollen arbetar du med dagliga transporter inom lagret, samtidigt som du bidrar till att logistiken fungerar smidigt och effektivt - från inleverans till utlastning.

Arbetsuppgifter
• Köra truck (motvikt och skjutstativ) vid lastning, lossning och internlogistik
• Ansvara för att gods hanteras tryggt och strukturerat
• Arbeta med plockning, packning och förberedelse av leveranser
• Hålla ordning på lagerytor och bidra till ett organiserat flöde

Tjänstens omfattning:
• Placering: Göteborg
• Arbetstider: Dagtid (viss flexibilitet kan förekomma)
• Omfattning: Heltid

Profil
Vi söker dig som är självgående, tar initiativ och är trygg i din truckkörning. Du är van att arbeta i ett högt tempo men är samtidigt noggrann, säkerhetsmedveten och en lagspelare som ser till att saker blir gjorda.

För att passa i rollen har du:
• Truckkort med behörighet A och B
• Minst 1 års praktisk erfarenhet av att köra både skjutstativ och motvikt
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete (meriterande)
• God förståelse för svenska, både i tal och skrift

Är du redo för nästa steg i din lagerkarriär?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4810".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ilmar Keyo
ilmar.keyo@posti.com

Jobbnummer
9547915

