Erfaren truckförare sökes för omgående start i Katrineholm
Next Level Employment AB / Lagerjobb / Katrineholm Visa alla lagerjobb i Katrineholm
2026-06-29
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Vi söker en erfaren truckförare på motviktstruck (B1) för omgående start. Du blir en viktig del av vår verksamhet där säkerhet, punktlighet och noggrannhet är centralt. Tjänsten är schemalagd med varierande arbetstider och passar dig som trivs i ett tempo där effektivitet och kvalitet går hand i hand.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Hantera materialflöden med truck i in- och utleverans.
Lasta och lossa fordon samt säkra gods för transport.
Plockning, uppställning och lagring enligt givna instruktioner och rutiner.
Samarbeta med övriga avdelningar för att säkerställa effektiva flöden och leveranser.
Följa säkerhetsrutiner, användning av skyddsutrustning och företagets miljö- och kvalitetspolicy.
Vem är du?
Du är självgående, punktlig och ansvarstagande. Du trivs med fysiskt arbete och har god förmåga att prioritera under hektiska perioder. Du är van vid att arbeta i team och bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö.
Erfarenhet från lager- eller logistikmiljö är meriterande. Du är noggrann och har en praktisk inställning till problemlösning.
Krav för tjänsten
Giltigt truckkort (A1–A4 och/eller B1–B4 beroende på trucktyp som används.
Dokumenterad erfarenhet som truckförare eller från motsvarande arbetsuppgifter.
God svenska i tal och skrift eller annan förmåga att förstå arbetsinstruktioner tydligt.
God fysik och förmåga att utföra manuella arbetsmoment.
Omgående tillgänglighet eller enligt överenskommelse.
Meriterande
Kännedom om hantering av specialgods eller kundunika rutiner.
Tidigare arbete i större lager- eller logistikverksamheter.
Erfarenhet från att ha kört lastmaskin.Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och följer instruktioner noggrant.
Ansvarsfull och pålitlig i utförandet av arbetsuppgifter.
Samarbetsvillig och kommunicerar tydligt med kollegor.
Flexibel och stresstålig vid variation i arbetsbelastning.
Vi erbjuder
Omgående startmöjlighet och introduktion på arbetsplatsen. Du blir del av ett engagerat team i en verksamhet med möjlighet till längre uppdrag och personlig utveckling.
Tillsättning enligt överenskommelse. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande men ser gärna kvinnliga kandidater för tjänsten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag. Ange din tillgänglighet, vilken truckbehörighet du har samt kort beskrivning av tidigare erfarenhet. Vi arbetar med löpande urval och kontaktar dig så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7983462-2074689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next Level Employment AB
(org.nr 556853-4126), https://www.nlegroup.se
Gjuterigatan 2 (visa karta
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641 30 KATRINEHOLM Arbetsplats
Next Level Employment Jobbnummer
9982706