Erfaren truckförare sökes för extrajobb nätter i Rosersberg!
2026-01-02
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Är du en person med hög arbetsmoral som är noggrann och trivs i att arbeta i ett högt tempo? Är du student eller har ett annat arbete på minst 50%? Då kan tjänsten som lagermedarbetare till DHLs terminal i Rosersberg vara något för dig!
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med plock och pack av utleveranser, förbereda för morgondagens behov och se till att allt är förberett. Du kommer även att arbeta med diverse arbetsuppgifter som kan förekomma på ett lager. Här får du chans till att testa på flera olika spännande arbetsuppgifter och i ett högt tempo.
I detta uppdrag har du möjlighet att påverka dagarna du vill jobba, då du själv lägger din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera dina studier eller annan huvudsaklig syssla. Vi ser långsiktigt på uppdraget och ser att du som söker har minst ett år kvar av dina studier.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
• Truckkort A + B. Bra truckvana är mycket meriterande då det förväntas en hög kvalité samt högt tempo på arbetet.
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• Studier eller annan huvudsaklig syssla på minst 50%
• Tillgänglig för arbete minst 2-3 nätter i veckan. Gärna flexibilitet att hoppa in med kort varsel vid behov. Detta är ett flexibelt extrajobb där behovet hos DHL kan öka eller minska med kort varsel.
• Anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kontrolleras i rekryteringsprocessen.
För att du ska trivas i rollen och snabbt komma in i arbetet ser vi att du är driven, flexibel och har ett öga för kvalité. Då det förekommer tunga lyft och en del spring i arbetet behöver du vara i god fysisk form. Du behöver även kunna hålla högt tempo i ditt arbete, men utan att tumma på kvaliteten. Som person är du också ansvarsfull och jobbar noggrant.
Uppstarter sker löpande så snart vi hittat rätt konsulter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Skansvägen 22 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Sandra Gustafsson sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com
