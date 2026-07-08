Erfaren truckförare på deltid till Rosersberg

People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-07-08


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Är du student eller söker ett extrajobb vid sidan av dina studier eller annan sysselsättning? Vi söker nu engagerade och noggranna truckförare för kommande uppdrag hos vår kund i Rosersberg
Vem du är
Vi söker dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och vill arbeta deltid vid sidan av detta. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta mot uppsatta mål och i ett högt tempo. Du har även viss erfarenhet av truckkörning.
Vi söker dig som:

Studerar på vuxenutbildning, yrkeshögskola eller universitet, alternativt har en annan sysselsättning på minst 50 %.

Har minst 1 år kvar av utbildningen.

Pratar och läser god svenska eller engelska

Vill och kan jobba 2-3 dagar i veckan

Är morgonpigg och kan börja vid 07.00

Publiceringsdatum
2026-07-08

Kvalifikationer
Kunna uppvisa annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %

Truckkort A–B

Erfarenhet av plocktruck.

Meriterande:

Bor i närheten av Rosersberg

B-körkort och tillgång till bil

Intyg
Bifoga gärna ett intyg som styrker din andra sysselsättning, exempelvis studieintyg eller anställningsintyg.

Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!

Om PEOPL
PEOPL är ett auktoriserat bemanningsföretag och är medlem i Almega och branschorganisationen Kompetensföretagen. Vi har kollektivavtal med samtliga 14 LO-förbund och Unionen på tjänstemannasidan. Vi har vårt säte i Sundbyberg med kunder runt om i storstockholm. Har du generella frågor är du välkommen att kontakta oss på hello@peopl.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7394721-2091743".

Arbetsgivare
People Bemanning AB (org.nr 559239-4752), https://work.peopl.se
Kromgatan 7 (visa karta)
195 72  ROSERSBERG

Arbetsplats
Peopl Bemanning

Jobbnummer
9996452

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