Erfaren Trailermekaniker sökes till expansivt team i Malmö!
2025-12-31
Är du en skicklig mekaniker med ett passionerat intresse för trailers och tunga fordon?Vill du arbeta i en dynamisk och utmanande miljö där varje dag bjuder på nya tekniska utmaningar?
Då är det här jobbet för dig! Vi på MK Manning söker nu en trailermekaniker till en av våra växande kunder inom åkeribranschen i Malmö.Publiceringsdatum2025-12-31Dina arbetsuppgifter
Utföra service och underhåll på trailers och deras komponenter.
Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska problem.
Byta ut och reparera delar efter behov för att säkerställa optimal funktionalitet.
Inspektera trailers och säkerställa att de följer alla säkerhetsföreskrifter.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet som mekaniker, gärna med fokus på trailers och tunga fordon.
Har kunskap om fordonskomponenter, hydraulik och elsystem.
Är en expert på felsökning och reparation.
Är självgående, lösningsorienterad och trivs i en snabbrörlig arbetsmiljö.
Innehar B-körkort (krav).
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Möjlighet att bli en del av ett expansivt och väletablerat företag.
En stimulerande arbetsmiljö med varierande uppdrag och tekniska utmaningar.
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Anställningsinformation:
Lön enligt överenskommelse.
Heltidstjänst med flexibel start.
Placering: Malmö.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
