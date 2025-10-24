Erfaren Trailermekaniker sökes till expansivt team i Göteborg!
MK Manning AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-10-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MK Manning AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Hjo
, Båstad
eller i hela Sverige
Erfaren trailermekaniker sökes till växande team i Göteborg!
Har du ett genuint intresse för tunga fordon och erfarenhet av att arbeta med trailers eller påbyggnader?
Vill du bli en del av ett företag där du får utvecklas, anta tekniska utmaningar och bidra till ett starkt och sammansvetsat team?
Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
MK Manning söker nu en erfaren trailermekaniker till en av våra expansiva kunder inom fordonsbranschen i Göteborg. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med service, underhåll och reparation av olika typer av trailers och påbyggnader. Arbetet sker i en modern verkstad med goda möjligheter till utveckling.Dina arbetsuppgifter
Utföra service, underhåll och reparation av trailers och påbyggnader.
Felsöka och åtgärda mekaniska, elektriska och hydrauliska problem.
Reparation och byte av slitdelar, bromsar, axlar, lampor och kopplingar.
Arbeta med svetsning, enklare plåtarbete och justeringar vid behov.
Säkerställa att alla arbeten uppfyller gällande säkerhets- och kvalitetskrav.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som trailermekaniker, lastbilsmekaniker eller liknande.
Har god kunskap inom fordonsteknik, bromssystem, el och hydraulik.
Är självgående, noggrann och trivs med att lösa tekniska utmaningar.
Har B-körkort (krav). C- eller CE-behörighet är meriterande.
Har erfarenhet av felsökning, svetsning eller arbete med kylaggregat (meriterande).
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och attraktiva villkor.
Trygg anställning hos ett väletablerat och växande företag.
En varierad arbetsdag i en modern verkstad med hög teknisk standard.
Möjlighet att utvecklas inom ett område där din kompetens verkligen uppskattas.
Anställningsinformation
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Bli en del av MK Manning och bidra till ett team som präglas av yrkesstolthet, kvalitet och teknisk skicklighet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9574309