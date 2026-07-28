Erfaren trafiksamordnare till bygg- och anläggningsprojekt
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2026-07-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-28Beskrivning
Vill du vara med och forma en stad som fungerar medan vi bygger för framtiden? Som trafiksamordnare med särskild inriktning mot gods spelar du en nyckelroll i att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och hållbara transportlösningar under pågående stadsutveckling. Du bidrar till att kollektivtrafik, näringslivets transporter och vardagsresor fungerar även i täta stadsmiljöer där olika intressen och trafikslag behöver samsas.
Du tillhör enheten Trafik och Mobilitet, där kompetenser inom trafik, mobilitet, gestaltning och social hållbarhet samverkar. Tillsammans med engagerade kollegor arbetar du i stadsutvecklingsprojekt från detaljnivå till strategisk nivå. Du är specialist inom godsfrågor och stödjer både trafiksamordnare och projektledare i frågor som rör trafikplanering, utformning och framtidens godstransporter i staden. Din kompetens bidrar till lösningar som fungerar både idag och på lång sikt.Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära Trafikverket, Västtrafik och andra aktörer inom och utanför staden. Du driver frågor självständigt och tillsammans med andra, med fokus på samordning, helhetsperspektiv och god samverkan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna stadens bygg- och anläggningsprojekt utifrån en samlad trafikpåverkan och säkerställa framkomlighet för prioriterade trafikslag.
Granska och kvalitetssäkra trafikföringsprinciper i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt.
Bedöma trafikpåverkan samt hantera mål- och intressekonflikter mellan olika trafikslag och användargrupper.
Bidra med specialistkompetens inom godsfrågor i exploaterings- och infrastrukturprojekt, särskilt kopplat till byggskedet.
Planera och genomföra kunskapshöjande insatser inom gods och stadsutveckling.
Utveckla stadens arbetssätt, processer och metoder för att integrera godsfrågor i planering och genomförande.
Delta i stadens förvaltningsövergripande godsgrupp tillsammans med Exploateringsförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen.Kvalifikationer
För tjänsten ser vi att du har en högskoleutbildning samhällsbyggnad eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet inom trafikområdet och/eller byggnation av infrastrukturprojekt, samt godsfrågor.
Meriterande är:
Erfarenhet av analyser, trafikutredning samt trafikplanering/trafiksamordning i stadsmiljö
Kunskap om gods i stadsutveckling
Kunskap om kollektivtrafik
Då arbetet innebär många kontaktytor internt samt externt är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga och är lyhörd. Arbetet är komplext vilket ställer krav på din analytiska förmåga samt en förståelse för helheten. Vi ser att du är noggrann i ditt arbete och har lätt för att driva på självständigt. Du behöver på ett pedagogiskt sätt kunna kommunicera ut ett budskap i stora grupper och generellt ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
För tjänsten behöver du även ha B-körkort.
I denna process kommer urval att ske löpande, så tveka inte med din ansökan!Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Exploateringsförvaltningen Kontakt
Stefan Granander, Vision stefan.granander@exploatering.goteborg.se Jobbnummer
10014323