Erfaren trädgårdsanläggare / markarbetare för helhetslösningar inom bygg
2026-03-12
APLUS AB arbetar med nybyggnation, ombyggnad och totalrenovering av bostadshus. Vi söker nu en skicklig person som kan ansvara för projektens sista och viktigaste fas: finplanering och utemiljö. Vi ser ett ökat behov av att kunna erbjuda våra kunder en komplett lösning där vi inte bara bygger huset, utan även färdigställer marken och trädgården på ett professionellt sätt.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och inkluderar:
Markberedning och finplanering: Förberedelse av markytor efter att tunga maskiner lämnat byggarbetsplatsen.
Stensättning och murbygge: Anläggning av gångar, uppfarter och stödmurar i anslutning till nybyggnationer.
Dränering och dagvatten: Mindre markarbeten för att säkerställa korrekt avvattning från husgrunder.
Grönanläggning: Plantering av häckar, gräsmattor och annan växtlighet för att skapa en färdig utemiljö för kunden.
Återställning: Reparation och återställande av mark och växtlighet vid renoverings- och ombyggnadsprojekt.
Kvalifikationer:
Minst 7 års erfarenhet av trädgårdsanläggning eller likvärdigt markarbete.
God vana av att arbeta med ritningar och att självständigt planera logistiken på en byggarbetsplats.
Erfarenhet av att använda markvibratorer, kapmaskiner och mindre grävmaskiner.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning på heltid i ett stabilt företag. Lön utgår enligt Byggavtalet (lägst 34 104 kr/mån för yrkesarbetare). Vi har självklart alla nödvändiga försäkringar via FORA.
Vi utgår från företagets kontor vid Odenplan i Stockholm och arbetar inom hela Stockholms och Uppsalas län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: vilner@aplusab.se
Detta är ett heltidsjobb.
