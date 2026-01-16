Erfaren träarbetare - framtida projekt i Göteborg
2026-01-16
Dina arbetsuppgifter
Som träarbetare hos A-Staffing Construction AB i Göteborg kommer du att vara ansvarig för att utföra olika typer av träarbeten på byggarbetsplatser. Dina uppgifter kommer att inkludera att såga, hyvla, och montera olika träkomponenter enligt ritningar och instruktioner. Du kommer att arbeta både självständigt och i team för att säkerställa att arbetet utförs effektivt och enligt hög kvalitetsstandard. Det är viktigt att du har god kunskap om olika trämaterial och verktyg samt följer arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen. Du förväntas ha en noggrann och kvalitetsmedveten arbetsinställning för att leverera hållbara och välarbetade träkonstruktioner. Ytterligare uppgifter kan tillkomma beroende på projektets behov, men huvudfokus kommer att ligga på att utföra träarbeten av högsta kvalitet inom angivna tidsramar.
Utbildning och Intyg
Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhetErfarenheter
Vi söker en erfaren träarbetare med gedigen erfarenhet inom byggbranschen för att ansluta sig till vårt team på A-Staffing Construction AB i Göteborg. Den ideala kandidaten kommer att ha minst 6 års erfarenhet av träbearbetning, inklusive snickeri, montering av träkonstruktioner och allmänna snickeriarbeten.
Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal (byggavtalet).
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande.
Startdatum
Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6033".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare A-Staffing Sweden AB
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats

A-Staffing Construction AB
Kontakt
Justyna Ostrowicka justyna.ostrowicka@astaffing.se +46 70 845 94 00
