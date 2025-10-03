Erfaren TIG-svetsare till industriföretag med kvalitet i fokus
2025-10-03
Nu söker vi dig med tekniskt sinne och öga för detaljer till en spännande roll i Helsingborg!
Har du erfarenhet av svetsning och gillar att jobba med precision? Drivs du av att jobba med kvalitet i fokus - i en miljö där moderna maskiner, teamarbete och utveckling är en självklar del av vardagen? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi samarbetar med ett framstående industriföretag i Helsingborg som just nu söker en skicklig TIG-svetsare till sitt produktionsteam. Här blir du en viktig kugge i verksamheten - med möjlighet att både utvecklas yrkesmässigt och bidra till förbättringar i produktionen.
Din roll - mer än bara svetsning
I denna tjänst kommer du att arbeta med svetsning i rostfritt material, huvudsakligen med TIG-teknik. Det krävs noggrannhet, tekniskt kunnande och förmåga att läsa ritningar med hög precision. Du är en viktig del i att se till att slutprodukterna håller högsta standard.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Utföra TIG-svetsning i rostfritt enligt angivna specifikationer
• Analysera ritningar och se till att detaljer och mått är korrekta
• Medverka i förbättringsarbete och bidra med dina idéer
• Arbeta nära kollegor i ett team präglat av yrkesstolthet och samarbete
Anställningsform: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-fre 07:00-16:00
Plats: HelsingborgProfil
Är det dig vi söker?
• Vi tror att du:
• Har minst 1-2 års erfarenhet av TIG- och gärna MIG-svetsning
• Har arbetat med rostfria material tidigare
• Är trygg i att läsa och tolka tekniska ritningar
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Har grundläggande kunskaper i engelska
• Har du jobbat i en automatiserad produktionsmiljö är det ett plus
Därför kommer du att trivas här:
• Du jobbar i en ren och modern verkstad med avancerad utrustning
• Du får erfarna kollegor att lära av och samarbeta med
• Du ges möjlighet att utveckla dina färdigheter inom svetsning, teknik och produktion
• Du arbetar på ett företag som värdesätter kvalitet och innovation
Intresserad?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
