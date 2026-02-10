Erfaren TIG- och MIG-svetsare | Lernia | Falkenberg med omnejd
2026-02-10
Vill du bli en del av ett engagerat team där ditt tekniska intresse och din erfarenhet inom svetsning och tillverkning får utvecklas? Hos oss får du arbeta med kundanpassade produkter i en modern verkstadsmiljö där kvalitet, precision och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Vi söker en erfaren svetsare med goda kunskaper inom TIG- och MIG-svetsning samt bakgrund inom industritillverkning. Du kommer att arbeta med tillverkning av kundspecifika produkter - från ritning till färdig produkt.
Arbetet innefattar:
Ritningsläsning och planering av arbete
Kapning, mätning och förberedelser inför svetsning
TIG- och MIG-svetsning i olika material
Montering och efterbearbetning
Kvalitetskontroll av eget arbete
Du blir en viktig del av teamet och förväntas kunna samarbeta, kommunicera och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Om digKvalifikationer
Flerårig erfarenhet av manuell svetsning (MIG och gärna TIG)
God vana av ritningsläsning
Erfarenhet av arbete i verkstad/industriproduktion
Förmåga att arbeta självständigt från ritning till färdig produkt
B-körkort
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Meriterande
Utbildning inom industri/verkstad
Truckkort A och B
Erfarenhet av motviktstruck
Kunskap inom ytterligare svetsmetoder
Starkt kvalitets- och teknikintresse.
Som en av oss Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Isabell Nilsson via e-post: isabell.nilsson@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår brakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7205489-1834595". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Torggatan 1 (visa karta
)
311 31 FALKENBERG
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9734912