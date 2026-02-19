Erfaren Testledare till långsiktigt uppdrag inom samhällskritisk IT-miljö
2026-02-19
Vi söker nu en erfaren testledare för ett konsultuppdrag hos en statlig myndighet med ansvar för samhällskritisk infrastruktur. Uppdraget är placerat inom verksamhetsområdet Innovation & Utveckling och är kopplat till ett pågående införandeprojekt av ett nytt system för trafikövervakning.
Detta är ett konsultuppdrag via oss - inte en anställning hos slutkunden.
Uppdraget innebär en central roll i planering, ledning och genomförande av testarbete i en komplex, infrastrukturtung miljö med höga krav på IT- och informationssäkerhet.
Om uppdragetSom testledare kommer du att ingå i en projektgrupp som arbetar med införandet av ett nytt övervakningssystem. Projektet befinner sig i en intensiv fas med förberedelser inför och genomförande av acceptanstester kopplade till miljöer, funktioner, integrationer och arbetsprocesser.
Du ansvarar för att planera, leda och koordinera testaktiviteter genom hela projektets testfaser. Arbetet sker i nära samarbete med projektledning, verksamhetsrepresentanter, utvecklingsteam, tekniker, arkitekter och externa leverantörer.
Under uppdraget kan du även komma att arbeta med testledning i andra initiativ, exempelvis:
Uppgraderingar av befintliga system
Införande av nya lösningar
Egenutvecklade system
Tekniknära projekt med höga säkerhetskrav
Du förväntas även bidra till kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte med andra testledare inom organisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifterPlanera och leda projektets testarbete
Ta fram teststrategi och testplaner
Skapa testfall utifrån krav och lösningsdesign
Koordinera och genomföra tester
Följa upp, verifiera och dokumentera testresultat
Säkerställa kvalitet i komplexa integrationsmiljöer
Samverka med interna och externa intressenter
Kravpofil (SKA-krav)Kompetensnivå motsvarande cirka 4-8 års erfarenhet
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som testledare
Erfarenhet av att planera, leda och genomföra tester av komplexa system med flera integrationer
Erfarenhet från minst ett uppdrag (minst 6 månader) i infrastruktursnära projekt, exempelvis uppsättning av server-, nätverks- eller kommunikationsmiljöer
Minst 6 månaders erfarenhet de senaste 3 åren från uppdrag i myndighetsmiljö med höga krav på IT- och informationssäkerhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att förstå norska och kommunicera med norska samarbetspartnersPubliceringsdatum2026-02-19Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Kommunicerar tydligt och når fram i hela organisationen
Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer
Är samarbetsorienterad och lösningsfokuserad
Har god analytisk förmåga
Delar gärna med dig av kunskap och erfarenheter
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
