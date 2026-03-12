Erfaren Testare till Front Office-team inom fordons- och finanssektorn

Selectus Bemanning AB / Organisationsutvecklarjobb / Södertälje
2026-03-12


Vi söker nu en erfaren testare till ett uppdrag hos en större aktör inom fordons- och finanssektorn.
Uppdraget är placerat i ett Front Office-team som arbetar med kund- och återförsäljarnära applikationer. Det ställer höga krav på kvalitet, stabilitet och användarupplevelse, och testfunktionen är en viktig del i att säkerställa detta genom hela utvecklingsprocessen.
Vi ser gärna att konsulten har:
• Gedigen erfarenhet av testarbete i agila utvecklingsteam
• Erfarenhet av att driva eller aktivt bidra till testautomatisering
• Förmåga att arbeta nära utvecklare och produktägare för att säkerställa kvalitet från krav till leverans
• Erfarenhet av användarnära system (starkt meriterande)
Behovet är omgående och vi tar gärna emot tillgängliga profiler så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2026-09-08
