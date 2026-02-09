Erfaren teknisk testare/testautomatiserare - Stockholm heltid
2026-02-09
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en erfaren teknisk testare/testautomatiserare. Vår kund levererar lösningar som gör att deras kunder kan öka förändringstakt och kvalitet i sina digitala tjänster. Företagets kunder finns främst bland teleoperatörer, offentlig sektor, bank och försäkring i Sverige och Norge. Företaget har funnits sedan 1999 och består idag av ett 60-tal medarbetare.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer att arbeta i varierande projekt och stå inför intressanta utmaningar för att effektivisera företagets kunders tekniska vardag.
Du kommer att erbjudas en gedigen utvecklingsresa och dina kunskaper kommer omvandlas till nytta som gör skillnad. Du är alltid uppbackad av erfarna kollegor samt den gemensamma kunskapen som utgör kärnan i företagets framgångar.
Du har några av dessa egenskaper/erfarenheter:
Utbildning på kandidatnivå
Minst 3 års arbetslivserfarenhet
Teknisk testning
Testautomatiseringsverktyg (Selenium, Cypress, Playwright, Test Complete, UFT)
Agila arbetssätt
CI/CD-verktyg (Azure DevOps, Gitlab, Jenkins)
Programmering (JavaScript, Java)
Enhetstestramverk (JUnit, Cucumber)
Versionshantering (Git)
Meriterande:
Kunskap inom modern infrastruktur med containers/mikrotjänster (som Kubernetes plattformar)
Att ta fram teststrategier
Att coacha andra inom testautomation
Sätta upp ramverk
ISTQB-certifiering
Du får:
Arbeta i utmanande projekt med teknik i framkant
Kontinuerlig kompetensutveckling där certifieringar är en självklarhet
Vara en del av en stimulerande arbetsmiljö med högt i tak
Åka på spännande konferensresor med roliga aktiviteter
Privat sjukvårdsförsäkring, pensionsersättning, ett ordentligt friskvårdsbidrag och andra generösa förmåner
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
