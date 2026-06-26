Erfaren teknisk skribent med intresse för ledarskap!
Toyota Material Handling Europe AB / Journalistjobb / Mjölby Visa alla journalistjobb i Mjölby
2026-06-26
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Har du erfarenhet av att arbeta som teknisk skribent/ teknikinformatör? Skulle du på sikt vilja ta en ledarroll inom produktdokumentation? Då vill vi att du söker till oss på Toyota Material Handling Europe i Mjölby!
Som Teknisk Skribent kommer du att arbeta med:
att ta fram tekniska texter anpassade efter olika mottagargrupper, främst truckanvändare och servicetekniker.
att ta fram texter och bilder som förklarar hur våra produkter fungerar och används samt hur man underhåller och reparerar dem.
att i tvärfunktionella samarbeten följa med i pågående projekt.
att öka din kunskap om våra komplexa produkter.
Vi har nära till produktutveckling och produktion. Vi kan lätt gå och titta på produkterna och verifiera den text eller bild som man tagit fram. Vi arbetar teambaserat men behöver också kunna arbeta självständigt.
Du som söker tjänsten vill successivt utvecklas mot en roll som teamleader eller produktägare för dokumentationsteamet.
Din profil
Till tjänsten som tenisk skribent söker vi dig som har/är:
teknikinformatörs-/ skribent-/ illustratörsutbildning, ingenjörsutbildning, utbildning inom kognitionsvetenskap eller pedagogik alternativt utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
erfarenhet inom relevant yrke.
erfarenhet av Content Management System (CMS) och illustratörsverktyg.
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
god samarbetsförmåga.
god kommunikativ och social förmåga.
Vilka är R&D Toyota Material Handling Europe?
Toyota Material Handling Europe är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår R&D-avdelning i Mjölby arbetar 300 medarbetare med utveckling av våra produkter och tjänster samt nya innovativa lösningar. På Toyota arbetar vi med ett helhetsperspektiv där medarbetarna har ansvar från koncept till färdig produkt.
På Toyota förenar vi klassisk konstruktion med modern teknik inom automation, IoT och AI. Vårt produktutbud sträcker sig från manuella handtruckar till förarlösa fordon med avancerad teknik. På R&D avdelningen arbetar vi med korta utvecklingscykler för att möta efterfrågan på en snabbt växande marknad.
Tillsammans arbetar vi i tvärfunktionella team med agila arbetsmetoder. Vardagen på R&D varvas mellan teori och praktik med stora möjligheter för våra ingenjörer att testa sina nya tekniska lösningar i praktiken i vårt omfattande moderna testlabb. Vår storskaliga produktion ligger vägg i vägg med R&D vilket skapar goda förutsättningar för direkt feedback från produkternas praktiska tillämpning.
Medarbetarna inom R&D beskriver våra chefer och ledare som inkluderande, närvarande och prestigelösa. Vi på Toyota är måna om att skapa ett familjärt arbetsklimat med möjlighet till personlig utveckling och goda karriärmöjligheter.
Vi värdesätter gott samarbete och en stark teamkänsla. Vår arbetsplats är rättvis och säker, där alla medarbetare behandlas med respekt och omsorg.
Hos oss får du en trygg anställning med försäkring, kollektivavtal, ekonomisk ersättning, bonus, föräldralön, löneväxling och andra förmåner.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-08-10. OBS! under vecka 29-32 stänger vår produktion och med det kommer svarstiden för denna tjänst vara längre. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
Eva-Karin Sparrlöf , Manager Product Documentation and Product Cordination, +46722014376
Josephine Tykesson Rahman , Talent Acqusition Partner , +46722091188 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Svarvargatan 8 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden Kontakt
Contact
Toyota Material Handling josephine.tykesson-rahman@toyota-industries.eu Jobbnummer
9981089