Erfaren teknisk säljare - solceller & batterilösningar

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-27


Är du en erfaren teknisk säljare inom solceller och energilagring som söker nästa utmaning?
Vi söker nu fler erfarna säljare med branschbakgrund till ett bolag med kontor beläget centralt i Stockholm. I denna roll kommer du arbeta med rådgivande försäljning av solcellsanläggningar och batterilösningar mot villamarknaden, där teknisk förståelse och affärsmässighet är avgörande.

Dina arbetsuppgifter
Som säljare i denna roll ansvarar du för hela kundresan - från första kontakt till stängd affär. Du arbetar med inkommande leads via bolagets marknadsförings- och bokningskanaler, genomför behovsanalys och presenterar tekniskt och ekonomiskt anpassade lösningar.
I rollen ingår att:

Analysera fastighetens tekniska förutsättningar och kundens energibehov

Dimensionera solcellsanläggningar och batterisystem

Ta fram offerter baserade på tekniska kalkyler, lönsamhetsbedömningar och marginaler

Tydliggöra affärsnytta, investeringsvärde och långsiktig hållbarhet för kunden

Driva affären från rådgivning till avslut

All kundkontakt sker via telefon och mejl.
Vad tjänsten erbjuder

En attraktiv lönemodell med fast grundlön och generös provision

Inkommande leads - bra förutsättningar till lyckade affärer

Tydlig onboarding, löpande säljträning och tekniskt stöd

Möjlighet att växa internt i takt med företagets expansion

Moderna lokaler, centralt i Stockholm, med tillgång till gym på kontoret

Arbetstider: Måndag - Fredag, kl. 08.30 - 17.30

Denna anställning inleds med en provanställning på 6 månader som därefter övergår i tillsvidareanställning. Tjänsten är inte avsedd för kortare projekt eller sommarjobb.
Vem är du?
Vi söker dig som redan har erfarenhet av teknisk försäljning inom solenergi och/eller energilagring och som vill arbeta i en roll där din kompetens verkligen kommer till sin rätt.
Vi ser att du:

Har tidigare erfarenhet av försäljning av solceller, batterier eller närliggande energilösningar

Är trygg i att arbeta med tekniska kalkyler, prissättning och marginalberäkningar

Har ett starkt självledarskap och tar ansvar för din egen prestation

Är analytisk och lösningsorienterad

Har lätt för att bygga förtroende och kommunicera komplexa lösningar på ett tydligt sätt

Arbetar strukturerat och har förståelse för långsiktiga kundrelationer

Rekryteringsprocess
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms och mejl. Håll därför koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, vänligen mejla: info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7126722-1810832".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Hangövägen 29 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
missions

Jobbnummer
9708247

