Erfaren teknisk säljare - solceller & batterilösningar
Säljarjobb / Stockholm
2026-02-11
Är du en erfaren teknisk säljare inom solceller och energilagring som söker nästa utmaning?
Är du en erfaren teknisk säljare inom solceller och energilagring som söker nästa utmaning?

Vi söker nu fler erfarna säljare med branschbakgrund till ett bolag med kontor beläget centralt i Stockholm. I denna roll kommer du arbeta med rådgivande försäljning av solcellsanläggningar och batterilösningar mot villamarknaden, där teknisk förståelse och affärsmässighet är avgörande.

Dina arbetsuppgifter
Som säljare i denna roll ansvarar du för hela kundresan - från första kontakt till stängd affär. Du arbetar med inkommande leads via bolagets marknadsförings- och bokningskanaler, genomför behovsanalys och presenterar tekniskt och ekonomiskt anpassade lösningar.
I rollen ingår att:
Analysera fastighetens tekniska förutsättningar och kundens energibehov
Dimensionera solcellsanläggningar och batterisystem
Ta fram offerter baserade på tekniska kalkyler, lönsamhetsbedömningar och marginaler
Tydliggöra affärsnytta, investeringsvärde och långsiktig hållbarhet för kunden
Driva affären från rådgivning till avslut
All kundkontakt sker via telefon och mejl.
Vad tjänsten erbjuder
En attraktiv lönemodell med fast grundlön och generös provision
Inkommande leads - bra förutsättningar till lyckade affärer
Tydlig onboarding, löpande säljträning och tekniskt stöd
Möjlighet att växa internt i takt med företagets expansion
Moderna lokaler, centralt i Stockholm, med tillgång till gym på kontoret
Arbetstider: Måndag - Fredag, kl. 08.30 - 17.30
Denna anställning inleds med en provanställning på 6 månader som därefter övergår i tillsvidareanställning. Tjänsten är inte avsedd för kortare projekt eller sommarjobb.
Vem är du?
Vi söker dig som redan har erfarenhet av teknisk försäljning inom solenergi och/eller energilagring och som vill arbeta i en roll där din kompetens verkligen kommer till sin rätt.
Vi ser att du:
Har tidigare erfarenhet av försäljning av solceller, batterier eller närliggande energilösningar
Är trygg i att arbeta med tekniska kalkyler, prissättning och marginalberäkningar
Har ett starkt självledarskap och tar ansvar för din egen prestation
Är analytisk och lösningsorienterad
Har lätt för att bygga förtroende och kommunicera komplexa lösningar på ett tydligt sätt
Arbetar strukturerat och har förståelse för långsiktiga kundrelationer
Rekryteringsprocess
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms och mejl. Håll därför koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, vänligen mejla: info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.
