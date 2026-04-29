Erfaren Teknisk förvaltare till Täby Kommun
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Fastighetsskötarjobb / Täby
2026-04-29
Om kommunen
Vill du göra skillnad? Just nu söker fastighetsavdelningen en Teknisk förvaltare.
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ge möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Samhällsutvecklingskontoret som består av tre avdelningar är en viktig aktör när Täby utvecklas. Avdelningarna arbetar parallellt under projektform vilket skapar förutsättningar att jobba varierat tillsammans med andra professioner. Med fokus på fyra nya hållbara stadsdelar med olika arkitektur ges våra medarbetare stor möjlighet att påverka med sin specialistkunskap. Vill du vara med och skapa det framtida Täby.
På vår hemsida: https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av en av Sveriges bästa fastighetsförvaltning? Täby kommun söker nu en Teknisk förvaltare som har i uppdrag att effektivisera och optimera kommunens fastigheter. Som Teknisk förvaltare på Täby kommuns fastighetsavdelning är det ditt uppdrag att säkerställa att kommunens fastigheter och upphandlade fastighetsdrift håller en hög affärsmässig och energioptimerad standard.
Du kommer även att ansvara för proaktiv omvärldsbevakning inom angränsande lagstiftning och myndighetskrav. Du driver utvecklingsfrågor och samordning av det tekniska arbetet inom enheten samt deltar även i arbetet med större investeringar gällande ROT, energi och nyproduktion. Du ingår i enheten för Teknisk förvaltning som utgörs av Tekniska förvaltare, Säkerhetssamordnare samt Driftcontroller. Rapportering sker till enhetschef.
Tjänsten ställer krav på att man kan arbeta över enhetsgränserna mellan ex fastighetsförvaltning och projektenheten och kan hantera frågor inom både samhällsfastigheter såväl som bostadsfastigheter.
Som Teknisk förvaltare på Täby Kommun kommer du i huvudsak att ha följande arbetsuppgifter:
• Löpande dialog och samarbete med kommunens upphandlade driftentreprenörer enligt avtal
• Uppföljning av media- och energibudget
• Styrning och kravställning av nya energibesparingsåtgärder
• Underhållsplanering avseende tekniska installationer
• Uppdatering och datasäkring av kommunens system för fastighetsförvaltning (LEB) gällande media och planerat underhåll
• Granska och avropa offererade arbeten
• Delta i projekt gällande ROT, energieffektivisering och nyproduktion
• Omvärldsbevakning avseende ny teknik och lagstiftning inom området fastighetstekniska installationer
• Ansvara för uppföljning av genomförda myndighetsbesiktningar
• Löpande dialog med fastighetsförvaltareProfil
Som teknisk förvaltare söker vi dig med:
• Relevant universitets- eller högskoleutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
• Erfarenhet av en liknande roll som teknisk förvaltare eller driftingenjör
• God förståelse för förvaltnings- och driftsprocesser samt fastighetsekonomi
• Erfarenhet av energioptimering
• Kunskaper i angränsande lagstiftning
• God datavana och förmåga att arbeta effektivt i digitala system
• Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du som teknisk förvaltare också har:
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av LOU och upphandling
• Erfarenhet av avtalsförvaltning som AFF eller motsvarande avtalsformer
För att du ska trivas i rollen som teknisk förvaltare letar vi efter dig som är prestigelös och trivs bra med att arbeta i ett team som präglas av samverkan och gemenskap. Du har lätt för att kommunicera med andra och att lyfta blicken för att se helheten samt har en drivkraft för att slutföra uppdrag och agera affärsmässigt. Du har ett stort tekniskt intresse och är trygg i varierande tekniska miljöer. Du delar gärna med dig av dina kunskaper för att lyfta den samlade kompetensen hos gruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan. I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Emma Degerfeldt på nummer 070-821 53 29 eller mail emma.degerfeldt@clwork.se
.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
• Tillsättning sker enligt överenskommelse.
• Sista ansökningsdag är 2026-05-27.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet.
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Vid skyddad identitet - kontakta ansvarig rekryteringskonsult innan du ansöker.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
