Erfaren Teknikinformatör till högteknologiskt företag inom säkerhetssektorn
2025-09-30
Är du en driven teknikinformatör redo för nästa steg i karriären? Vi på Friday söker, för kunds räkning, en engagerad och kunnig teknikinformatör till ett ledande företag inom säkerhetslösningar. Här får du möjlighet att arbeta i framkanten av teknikutveckling och bidra till att skapa viktig teknisk dokumentation för framtidens lösningar.
OM ROLLEN:
Som teknikinformatör kommer du att arbeta i nära samarbete med ingenjörer och utvecklare samt även slutkund för att skapa kvalificerad teknisk dokumentation. Du kommer att vara en viktig länk i kedjan som säkerställer att all teknisk information är strukturerad och tillgänglig för de avsedda målgrupperna. Arbetet kommer att utföras dels från kontoret i Jönköping, men med möjligheter till resor inom Sverige och internationellt.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en ingenjörsexamen inom mekanik, elektronik eller liknande tekniskt område.
Besitter flera års erfarenhet av teknikinformation och har arbetat med strukturerad information.
Är skicklig på att kommunicera och bygga relationer med olika personligheter.
Har goda språkliga färdigheter i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Är en initiativtagande och positiv medarbetare med stark drivkraft och vilja att leverera hög kvalitet.
MERITERANDE:
Erfarenhet av teknisk dokumentation inom försvarsindustrin eller relaterade områden.
Kompetens inom systemsäkerhet och dokumentationsstandarder.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Tjänsten är en konsultposition där du kommer att vara anställd av Friday. Placeringen är i Jönköping och du kommer att arbeta i en avancerad teknisk miljö med fokus på långsiktiga projekt och säkerhetslösningar. Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Rekryteringsansvarig: Josefine Karlsson, josefine.karlsson@friday.se
Ansök idag för att bli en del av ett företag där du kan växa både professionellt och personligt inom teknikinformation och säkerhet!
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
