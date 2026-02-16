Erfaren tekniker sökes till produktionsenhet i Göteborg!
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Göteborg
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stabil och välfungerande produktionsmiljö där din tekniska kompetens är avgörande för den dagliga driften? Nu söker vi en erfaren tekniker till en etablerad produktionsanläggning inom livsmedelsindustrin i Göteborg.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som tekniker arbetar du nära produktionen och ansvarar för att maskiner och utrustning hålls i gott skick. Ditt arbete omfattar både förebyggande underhåll och akuta insatser vid driftstörningar. Rollen är bred och praktisk med inslag av el, elektronik och mekanik, samt förbättringsarbete för att höja driftsäkerheten och effektiviteten.
Enklare svetsarbeten kan förekomma vid behov, främst TIG i rostfritt stål, men är inte en huvuddel av tjänsten.
Tjänsten innebär skiftarbete med växlande dag- och kvällstid.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Felsökning och reparation av produktionsmaskiner
• Förebyggande och planerat underhåll
• Förbättrings- och utvecklingsarbete av maskinparken
• Byte av mekaniska och elektroniska komponenter
• Tolkning av elscheman och arbete med maskinelektronik
• Enklare svetsarbeten vid behov
• Inköp och hämtning av material och utrustning
Vem är du?
Vi söker dig som är är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och samarbetar väl med både produktion och kollegor i andra funktioner. Du är trygg i din yrkesroll och har säkerhet och kvalitet i fokus.
Kvalifikationer för tjänsten
• Flerårig erfarenhet av underhåll inom industriell produktion
• Goda kunskaper inom el och maskinelektronik
• Förmåga att läsa och förstå elscheman
• Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Datorvana, gärna erfarenhet av underhållssystem
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller hygienkrävande miljö
• Svetskunskaper, särskilt TIG i rostfritt
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9743741