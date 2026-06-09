Erfaren teknikansvarig konsult inom Väg- gata och mark
Afry AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-06-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Örebro
, Karlskoga
, Laxå
, Nacka
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhälle? Då är AFRY arbetsplatsen för dig!
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som jobbar brett med samhällsutveckling. Vi drivs av att skapa attraktiva, inkluderande och hållbara städer och samhällen. Våra uppdragsgivare finns inom kommuner, regioner och statliga myndigheter, men också privata aktörer.
Som teknikansvarig får du en central roll i projekten. Du ansvarar för budget, tidplan, kvalitet och den tekniska utformningen inom din disciplin – från planering till genomförande. Rollen innebär även att du leder och stöttar andra konsulter samt säkerställer att våra leveranser uppfyller kundens krav och tekniska standarder. Uppdragen varierar från mindre lokala projekt till större, långsiktiga och komplexa uppdrag som sträcker sig över flera år
I din roll samarbetar du nära kunden, andra teknikområden och olika intressenter för att skapa integrerade och hållbara lösningar som möter projektens behov.
Du kommer utgå från något av våra kontor i Örebro, Västerås eller Uppsala.Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, eller som har motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Du har minst fem års erfarenhet av projektering och teknisk ledning inom väg-, gata- eller mark, Du har goda kunskaper inom ekonomi och affärsmässighet och erfarenhet av att hantera budgetar och resurser med god ekonomisk insikt. Vi ser också att du har god kännedom om de lagar, standarder och tekniska riktlinjer som styr branschen, och att du kan säkerställa att våra projekt följer gällande regelverk och håller hög teknisk kvalitet.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då du kommer att samarbeta med både nationella och internationella aktörer.
Eftersom vi arbetar löpande med internationella partners är det meriterande om du har erfarenhet av att leda medarbetare i andra länder.
Sammanfattningsvis söker vi en engagerad, strukturerad och tekniskt skicklig ledare som vill vara med och säkerställa att våra projekt inte bara möter dagens krav, utan också bidrar till att forma framtidens hållbara samhällen.
Ytterligare information
Som konsult hos oss blir du aldrig ensam i ditt uppdrag. Här kliver du in i en organisation där starkt lagarbete, öppna kunskapsdelningsytor och ett brett professionellt nätverk är självklarheter.
Du får tillgång till erfarna kollegor, specialistkompetens, mentorskap och flera interna nätverk som hjälper dig att växa – både i din roll och i dina projekt. Oavsett om du behöver bollplank, teknisk expertis, metodstöd eller bara någon att diskutera idéer med finns stödstrukturerna redan på plats.
Vi tror på att konsultens styrka kommer ur kombinationen av eget driv och en trygg bas att luta sig mot. Därför erbjuder vi:
Stöd från ett engagerat team som följer dig genom uppdragets alla faser
Flera kompetensnätverk där du möter kollegor med liknande fokusområden
En kultur som uppmuntrar samarbete, lärande och generositet
Tillgång till både lokala och nationella nätverk, så att du alltid kan hitta rätt kompetens nära dig
Hos oss är du en del av något större – ett sammanhang där dina idéer tas tillvara, där du får utvecklas och där vi tillsammans skapar den bästa möjliga leveransen till våra kunder.
Sista ansökningsdag 2026-08-31. Då det snart är semestertider kan svar dröja längre än vanligt.
Kontaktuppgifter för frågor:
Thomas Hedengren, Service Area Manager thomas.hedengren@afry.com
(mailto:thomas.hedengren@afry.com
)
• 46 72 383 10 52
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 ÖREBRO Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9955273