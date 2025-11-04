Erfaren Team Coach / Scrum Master till offentlig sektor.
2025-11-04
För vår kunds räkning söker vi just nu en teamcoach inom IT till Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-12.05 och pågå till och med 2026-12-31.
Om uppdraget Organisationen ansvarar för att planera, utveckla och förvalta kollektivtrafiken samt säkerställa en långsiktigt hållbar och tillgänglig transportlösning för invånare och besökare. Verksamheten omfattar både allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter för personer med funktionsnedsättningar och medicinska behov.
IT-avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av digitala tjänster som bidrar till en modern och effektiv kollektivtrafik.
Det aktuella uppdraget gäller arbete inom produktområdet Särskilda persontransporter, där teamet utvecklar och underhåller ett tillståndssystem baserat på Microsoft Dynamics CRM On Prem med flera integrationer och anslutna webbplatser. Du blir en viktig del av ett tvärfunktionellt agilt team med fokus på stabilitet, effektivitet och förbättring.
Beskrivning om uppdrag Nu söker vi en Team Coach (Scrum Master) med stor erfarenhet inom agila ramverk. Vi söker dig som kan guida och inspirera team genom att framgångsrikt leda snabbrörliga och effektiva arbetssätt, inspirerade av agila ramverk, processer och ceremonier. Din tydliga inriktning på kontinuerligt lärande och förbättring är avgörande.
I rollen som Team Coach (Scrum Master) ingår bland annat att: Ansvara för att utbilda, coacha och facilitera team och individer i agila principer, strukturera och implementera tillämpligt metoder i team. Skapa och implementera processer för en förflyttning mot mer snabbrörliga och effektiva arbetssätt. Planera och facilitera teamets ceremonier. Stödja teamen i deras dagliga arbete och etablera metoder och struktur som ger team effektivt stöd och iterativt hantera eventuella hinder som kan påverka deras prestation och produktivitet mot mål. Föreslå, etablera och följa upp olika tekniker för att mäta teamets kapacitet, prestation och utveckling över tid (burn-down, lead time, velocity etc). Kommunicera och följa upp teamets mål, leverabler och behov till Produktägaren (PO). Kommunicera kompetensbehov och bemanning, och vara stöd vid rekrytering och planering, samt organisering och koordinering av interna- och externamöten och projekt. Vara med och aktivt driva den agila förändringsresan TF är inne på med din erfarenhet, metodstyrka och kompetens. Övrigt: Start: 2025-12-08 Slut: 2026-12-31 Omfattning: 100% Förlängningsoptioner: 1+1+1 Placering: Bakgrundskontroll: Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet i roll som scrum master och/eller team coach i agila organisationer. Specificera tidsintervall, uppdrag och roll.
Minst tre (3) års erfarenhet av arbeta nära produktägare i en agil kontext. Specificera tidsintervall, uppdrag och roll.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet inom de senaste 8 åren av att ha arbetat i ett agilt utvecklingsteam tex i rollen utvecklare eller testare.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren, av att arbeta i större organisationer (>200 personer) med flera team och beroenden, specificera tidsintervall, uppdrag och roll.
Certifierad Scrum master,tex CSM, PSM & SAFe
Minst två (2) års erfarenhet av att använda agila verktyg som Jira, Azure DevOps eller motsvarande. Specificera verktyg och uppdrag.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att hantera beroenden mellan team och stötta i att etablera strukturer för samarbete.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att facilitera större workshops (>20 deltagare) för alignment eller planering. Specificera syfte och roll exempelvis PI-planning, Open Space etc
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av förändringsledning kopplat till agil transformation.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom offentligsektor.
Personliga egenskaper: * Kommunikativ * Lösningsfokuserad * Analytisk * Helhetsperspektiv * Självgående och drivande * Tar ansvar för ledning av sitt och andras arbete
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
