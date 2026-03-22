Erfaren taxiförare söker- Heltid och ny och modren bil

Ahmed, Abdisalan Hashi / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-03-22


Erfaren taxiförare sökes - heltid, ny bil, start omgående
Vi söker en erfaren och trygg taxiförare som vill köra en helt ny BYD Seal U - en modern, komfortabel och tekniskt avancerad taxi med hög säkerhet och premiumkänsla. Behovet är akut och vi söker någon som kan börja så snart som möjligt.
Om tjänsten
Heltid, löpande schema

Du blir huvudförare och prioriteras i körningen

Bilen delas med en extra förare för att hålla den rullande 24/7

BYD Seal U - helt ny, modern, komfortabel och kräver viss teknisk förståelse

Start omgående

Lön
Provisionslön: 47%

Vem vi söker
Vi letar efter en förare som:
Har taxiförarlegitimation

Har B-körkort

Är trygg bakom ratten och levererar 100% service

Är ärlig, pålitlig och trivs med sitt jobb

Kommunicerar bra på svenska och engelska

Extra plus om du även talar somaliska

Vi erbjuder
En helt ny BYD Seal U med hög komfort och senaste tekniken

Schyssta villkor och tydlig kommunikation

Möjlighet att växa med ett nystartat och ambitiöst företag

Prioritet som huvudförare

Arbetsort
Göteborg
Ansökan
Känner du att detta passar dig?
Hör av dig så fort som möjligt - tjänsten tillsätts löpande.
Kontakt:
dnasa82@gmail.com
073-877 95 22

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Skicka mejl eller lämna ditt CV via sms. Du kan ringa - svarar jag inte, lämna meddelande.
