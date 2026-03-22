Erfaren taxiförare söker- Heltid och ny och modren bil
Ahmed, Abdisalan Hashi / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-03-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahmed, Abdisalan Hashi i Göteborg
Erfaren taxiförare sökes - heltid, ny bil, start omgående
Vi söker en erfaren och trygg taxiförare som vill köra en helt ny BYD Seal U - en modern, komfortabel och tekniskt avancerad taxi med hög säkerhet och premiumkänsla. Behovet är akut och vi söker någon som kan börja så snart som möjligt.
Om tjänsten
Heltid, löpande schema
Du blir huvudförare och prioriteras i körningen
Bilen delas med en extra förare för att hålla den rullande 24/7
BYD Seal U - helt ny, modern, komfortabel och kräver viss teknisk förståelse
Start omgående
Lön
Provisionslön: 47%
Vem vi söker
Vi letar efter en förare som:
Har taxiförarlegitimation
Har B-körkort
Är trygg bakom ratten och levererar 100% service
Är ärlig, pålitlig och trivs med sitt jobb
Kommunicerar bra på svenska och engelska
Extra plus om du även talar somaliska
Vi erbjuder
En helt ny BYD Seal U med hög komfort och senaste tekniken
Schyssta villkor och tydlig kommunikation
Möjlighet att växa med ett nystartat och ambitiöst företag
Prioritet som huvudförare
Arbetsort
Göteborg
Ansökan
Känner du att detta passar dig?
Hör av dig så fort som möjligt - tjänsten tillsätts löpande.
Kontakt: dnasa82@gmail.com
073-877 95 22 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Skicka mejl eller lämna ditt CV via sms. Du kan ringa - svarar jag inte, lämna meddelande.
E-post: dnasa82@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahmed, Abdisalan Hashi Arbetsplats
Ahmed Abdisalan Hashi Kontakt
Abdisalan hashi Ahmed dnasa82@gmail.com 0738779522 Jobbnummer
9811821