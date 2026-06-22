Erfaren taxiförare med taxi-legitimation sökes till Hagos Taxi
Berhe, Hagos Desbele / Fordonsförarjobb / Eskilstuna Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna
2026-06-22
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
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Vi söker dig som kan arbeta heltid eller fem arbetsdagar per vecka utan helger. Arbetsplats är i Eskilstuna, inga central betällning arbetet är anknytat till Uber,Bolt, kund på gatan och finms möjligheter att jobba i Västerås eller i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: hagosdesbele1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berhe, Hagos Desbele
Björkhultsvägen 35 B Lgh 1101 (visa karta
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632 29 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973906