Erfaren tandsköterska till Huddinge Specialistklinik & Horsntull

Huddinge Specialistklinik AB / Tandsköterskejobb / Huddinge
2025-12-09


Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Huddinge Specialistklinik AB i Huddinge

På Huddinge Specialistklinik och vår mottagning i Horsntull arbetar vi med hög kvalitet, utveckling och ett prestigelöst arbetsklimat med högt i tak. Vi värdesätter en familjär kultur och korta kommunikationsvägar där varje medarbetare bidrar till helheten.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss arbetar du både assisterande och delegerat i ett professionellt team. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Assistera tandläkare vid behandlingar
Arbeta delegerat: ta röntgen, lägga bedövning, scanning, provisorium
Hjälpa till i receptionen vid behov (betalningar, telefon)
Arbete i operationsrum (op-rum) när det krävs
Flexibilitet att arbeta på våra mottagningar i både Huddinge och Horsntull.

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska med minst 5 års erfarenhet
Van vid delegerat arbetssätt och trygg i att lägga bedövning
Erfarenhet av journalsystemen Opus och Hilite
Flytande svenska i tal och skrift (engelska meriterande)
Rutinerad med fixtur och op-extraktioner.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Vill arbeta på toppen av din kompetens - delegerat och digitalt
Är samarbetsvillig, utåtriktad och professionell i patientbemötande
Trivs i en miljö där kvalitet och transparens är centralt
Kan arbeta flexibelt mellan våra kliniker

Övrig information
Tjänsten är på deltid, start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:

Maryam Farzam
Arbetsledare / Rekryteringsansvarig
Telefonnummer: 070 222 8884
E-postadress: Maryam_farzam85@yahoo.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@huddingespecialistklinik.com

Arbetsgivare
Huddinge Specialistklinik AB (org.nr 556900-0549)
Huddinge Stationsväg 5, 4tr (visa karta)
141 35  HUDDINGE

Kontakt
Arbetsledare / Rekryteringsansvarig
Maryam Farzam
Maryam_farzam85@yahoo.se
0702228884

Jobbnummer
9635598

Prenumerera på jobb från Huddinge Specialistklinik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Huddinge Specialistklinik AB: