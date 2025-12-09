Erfaren tandsköterska till Huddinge Specialistklinik & Horsntull
2025-12-09
På Huddinge Specialistklinik och vår mottagning i Horsntull arbetar vi med hög kvalitet, utveckling och ett prestigelöst arbetsklimat med högt i tak. Vi värdesätter en familjär kultur och korta kommunikationsvägar där varje medarbetare bidrar till helheten.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss arbetar du både assisterande och delegerat i ett professionellt team. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Assistera tandläkare vid behandlingar
Arbeta delegerat: ta röntgen, lägga bedövning, scanning, provisorium
Hjälpa till i receptionen vid behov (betalningar, telefon)
Arbete i operationsrum (op-rum) när det krävs
Flexibilitet att arbeta på våra mottagningar i både Huddinge och Horsntull. Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska med minst 5 års erfarenhet
Van vid delegerat arbetssätt och trygg i att lägga bedövning
Erfarenhet av journalsystemen Opus och Hilite
Flytande svenska i tal och skrift (engelska meriterande)
Rutinerad med fixtur och op-extraktioner.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Vill arbeta på toppen av din kompetens - delegerat och digitalt
Är samarbetsvillig, utåtriktad och professionell i patientbemötande
Trivs i en miljö där kvalitet och transparens är centralt
Kan arbeta flexibelt mellan våra kliniker
Övrig information
Tjänsten är på deltid, start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:
Maryam Farzam
Arbetsledare / Rekryteringsansvarig
Telefonnummer: 070 222 8884
E-postadress: Maryam_farzam85@yahoo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@huddingespecialistklinik.com Arbetsgivare Huddinge Specialistklinik AB
(org.nr 556900-0549)
Huddinge Stationsväg 5, 4tr (visa karta
)
141 35 HUDDINGE Kontakt
Arbetsledare / Rekryteringsansvarig
Maryam Farzam Maryam_farzam85@yahoo.se 0702228884 Jobbnummer
9635598