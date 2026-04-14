Erfaren tandsköterska sökes till modern privatklinik vid Mosebacke torg
Ingrid Jerlin AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-04-14
Välkommen till Mosebackekliniken! En modern och mycket uppskattad klinik mitt i hjärtat av Södermalm, där utsikten över Stockholm är lika bra som stämningen på jobbet.
Vi söker nu en tandsköterska på deltid som vill bli en del av vårt härliga team på 6 personer. Här möter vi våra patienter med värme, professionalism och ett stort leende - varje dag.
Hos oss är arbetsmiljön viktig. Vi tror på samarbete, humor och arbetsglädje, och vi vill att både patienter och personal ska känna sig trygga och välkomna när de kliver in genom dörren.
Du kommer att arbeta nära tandläkaren i det kliniska arbetet och vara en viktig del i att skapa en trygg och smidig upplevelse för våra patienter.Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sterilarbete och hygienrutiner
Ta röntgen
Patientkontakt före och efter behandling
Tidsbokning och administration
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska med minst 5 års erfarenhet
Är positiv, noggrann och serviceinriktad
Är flexibel och tycker om att arbeta i ett mindre team
Har ett vänligt bemötande och har som mål att våra patienter alltid ska känna sig sedda och hörda. Dina personliga egenskaper
Flexibel och positiv
Hög arbetsmoral
Social och serviceinriktad
Noggrann och ansvarstagande
Bidrar till den goda stämningen på kliniken
Meriterande:
Erfarenhet från privat tandvård
God vana att ta röntgen
Vana att lägga bedövning
Göra provisorium
Mycket god kunskap i Svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
En trivsam privatklinik med hög beläggning i en unik miljö vid Mosebacke torg
Ett engagerat team med nära samarbete
En arbetsplats där man trivs, skrattar och utvecklas
25-30 timmars arbetsvecka med god balans mellan jobb och fritid
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år
Låter det här som din nästa arbetsplats?
Skicka gärna in din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Urval sker löpande till denna tjänst.
Varmt välkommen till oss på Mosebackekliniken! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: Ingrid.jerlin@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ingrid Jerlin AB
(org.nr 556764-1260)
Mosebacke Torg 16-18 (visa karta
)
122 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Jerlin AB, Ingrid Jobbnummer
9854825