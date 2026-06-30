Erfaren tandläkare till Happident Tyresö
OraSolv Clinics AB / Tandläkarjobb / Tyresö Visa alla tandläkarjobb i Tyresö
2026-06-30
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Vill du arbeta på en modern och väletablerad klinik med ett stort patientunderlag och ett engagerat team? Nu söker vi en erfaren tandläkare som vill bli en del av Happident Tyresö.
Om kliniken
Happident Tyresö ligger centralt i Tyresö Centrum med goda kommunikationer och närhet till både service och kollektivtrafik. Kliniken erbjuder modern tandvård i en trivsam arbetsmiljö med ett brett patientunderlag och ett erfaret team som arbetar nära varandra.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare.
Har minst 3 års klinisk erfarenhet som legitimerad tandläkare i Sverige.
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Arbetar självständigt och känner dig trygg i din kliniska bedömning.
Har ett professionellt och personligt bemötande där patientens bästa alltid står i fokus.
Hos oss får du
Arbeta på en modern och välutrustad klinik.
Ett stabilt patientflöde med varierande behandlingar.
Ett kompetent team där samarbete och kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen.
Möjlighet att utvecklas både kliniskt och professionellt.
Konkurrenskraftiga villkor och individuell lönesättning.
Vi söker dig som vill bidra med engagemang, kvalitet och ett gott bemötande och som vill vara med och fortsätta utveckla vår klinik tillsammans med oss.
Placering: Happident Tyresö
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7995943-2078825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Tyresö (visa karta
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135 40 TYRESÖ Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9985944