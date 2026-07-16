Erfaren tandläkare sökes till Koncept Kliniken
Trodenta AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-07-16
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Koncept Kliniken söker engagerat och erfaren tandläkare till vårt team.
Vi erbjuder en modern arbetsplats med fokus på hög kvalitet, god service och ett professionelt bemötande. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö tillsammans med engagerade kollegor och behandla patienter med varierade vårdbehov.
Kvalifikationer
• Legitimerad tandläkare
• Minst 3 års klinisk erfarenhet
• Meriterande om du behärskar ryska eller ukrainska med inget krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: tand24info@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trodenta AB
(org.nr 559236-4045)
Frejgatan 73 (visa karta
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113 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Koncept Kliniken Jobbnummer
10004677