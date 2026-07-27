Erfaren tandläkare sökes till Helsingborg, med möjlighet till delägarskap
Odonti AB / Tandläkarjobb / Helsingborg Visa alla tandläkarjobb i Helsingborg
2026-07-27
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Vill du arbeta i en personlig och väletablerad klinik där kvalitet, patientrelationer och långsiktighet står i fokus?
Nu söker Tandläkar Kliniken Persson i Helsingborg en erfaren allmäntandläkare som vill bli en viktig del av ett mindre och engagerat team – med möjlighet att utvecklas tillsammans med kliniken över tid.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom allmäntandvård i en lugn och familjär miljö med vuxna patienter i fokus. Kliniken har varit etablerad i över 17 år och är välkänd för sin personliga service, kontinuitet och höga kvalitet.
Vi söker dig som uppskattar frihet under ansvar, vill arbeta långsiktigt och trivs i en mindre verksamhet där man hjälps åt och arbetar nära varandra.
För rätt person finns även möjlighet att på sikt utvecklas vidare inom verksamheten, exempelvis genom större ansvar eller framtida delägarskap – men det är inget krav.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på 80–100 %
Individuell introduktion och möjlighet till långsiktig utveckling
Möjlighet till fast lön och/ eller provisionsbaserad ersättning
Flexibilitet kring arbetstider i samförstånd
Kursdagar och vidareutbildning enligt överenskommelse
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Centralt läge i Helsingborg
Modern och trivsam klinik med tre behandlingsrum och panorama-röntgen
Erfaren klinikledning och kompetens inom bland annat implantatkirurgi
Om rollen
Du kommer främst arbeta kliniskt med undersökningar och behandlingar inom allmäntandvård för vuxna patienter, inklusive exempelvis:
Kariologi
Endodonti
Parodontologi
Oral protetik
Kirurgi
Hos oss får du möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling utifrån intresse, erfarenhet och ambition.
Vi arbetar som ett team där alla hjälps åt för att skapa en trygg och professionell upplevelse för både patienter och kollegor.
Vi söker dig som
Har svensk tandläkarlegitimation
Har minst 2 års klinisk erfarenhet av att arbeta som tandläkare i Sverige
Talar och skriver svenska obehindrat
Är trygg i din yrkesroll och trivs med vuxentandvård
Är ansvarstagande, professionell och relationsskapande
Vill arbeta långsiktigt i en privat verksamhet
Meriterande
Erfarenhet av implantatkirurgi eller annan kirurgi
Aligners-kompetens
Om Tandläkar Kliniken Persson
Tandläkar Kliniken Persson är en privat tandvårdsklinik i centrala Helsingborg som grundades 2009. Kliniken är ansluten till Privattandläkarna och arbetar i journalsystemet OPUS.
Teamet består idag av:
1 tandläkare/VD
2 tandsköterskor
Kliniken har en tydlig ambition att fortsätta utvecklas med rätt person i teamet och värdesätter hög kvalitet, god arbetsmiljö och långsiktiga relationer.
Arbetsgivare: Tandläkar Kliniken Persson Ort: Helsingborg Roll: Allmäntandläkare Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: 80–100 % Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
🚀 Ansök - med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
👉🏼 Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Tandläkarkliniken Persson kommer att vara din arbetsgivare.
!!️ Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess. Obs: Ansökningar för praktiktjänstgöring eller inskickade per vanlig epost hanteras ej.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti 👇🏼Kontaktuppgifter för detta jobb
Jash Sam - Ansvarig rekryterare 📧 hej@odonti.se
📞 0709220250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via 👉🏼 Odonti.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7278443-2118381". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
222 22 LUND Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
10013398