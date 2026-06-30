Erfaren tandläkare sökes till Happident Hyllie
OraSolv Clinics AB / Tandläkarjobb / Malmö Visa alla tandläkarjobb i Malmö
2026-06-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OraSolv Clinics AB i Malmö
, Lund
, Borås
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en erfaren tandläkare som vill arbeta på en modern klinik med ett starkt team och goda möjligheter att utvecklas? Då kan Happident Hyllie vara rätt arbetsplats för dig.
Vi söker nu en legitimerad tandläkare med minst tre års klinisk erfarenhet i Sverige som vill bli en del av vår väletablerade klinik i Malmö.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Hos oss får du arbeta med varierad allmäntandvård i en modern klinik där kvalitet, patientupplevelse och samarbete står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Vi arbetar med modern utrustning, digitala arbetsflöden och strävar efter att ge våra patienter trygg och högkvalitativ tandvård.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare.
Har minst 3 års erfarenhet som legitimerad tandläkare i Sverige.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Är trygg i din kliniska bedömning och arbetar självständigt.
Har ett professionellt bemötande och sätter patienten i fokus.
Trivs med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En modern och välutrustad klinik i attraktiva Hyllie.
Ett stabilt patientunderlag.
Kompetenta och hjälpsamma kollegor.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Individuell lönesättning.
Möjlighet att påverka din arbetstid – heltid eller deltid.
Praktisk information
Placering: Happident Hyllie, Malmö Omfattning: Heltid eller deltid Start: Enligt överenskommelse
Vi intervjuar kandidater löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team på Happident Hyllie. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7995823-2078818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Hyllie (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9985937