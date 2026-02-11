Erfaren tandhygienist med handledaruppdrag, FTV Domsjö-Örnsköldsvik
2026-02-11
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi söker nu en tandhygienist till oss på Folktandvården Domsjö strax utanför Örnsköldsvik som vill vara med och bidra till framtidens tandvård genom handledning och stöd till både kollegor och studenter.
Behovet av klinisk handledning ökar - både för våra egna medarbetare och för studenter under sin verksamhetsförlagda utbildning. Därför söker vi dig som är erfaren och brinner för att dela med dig av din kunskap.
Folktandvårdens handledningskoncept är i ständig utveckling. Vi strävar efter att möta verksamhetens aktuella behov, vilket innebär att dina arbetsuppgifter kan variera över tid. Här får du möjlighet att vara en del av ett dynamiskt och lärande arbetsklimat där du gör verklig skillnad - varje dag.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
Erfaren tandhygienist med handledaruppdrag, FTV Domsjö-ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som tandhygienist hos oss får du en stimulerande möjlighet att kombinera kvalificerat kliniskt arbete med ett värdefullt pedagogiskt uppdrag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ta hand om egna patienter samt avsätta tid för kompetenspatienter, där du kan använda din expertis och bidra till förbättrad munhälsa. Samtidigt kommer du att vara en viktig handledare för nyutexaminerade tandhygienister och studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samt TAK-Tandakademin för tandhygienister - en chans att både utvecklas själv och göra skillnad för framtidens tandhygienister.
Utöver detta finns goda möjligheter att växa i din handledarroll och att aktivt delta i utvecklingen av Folktandvårdens handledningskoncept, som präglas av ständig utveckling och innovation. Du får också möjlighet att delta i våra återkommande handledningsforum och bidra till internutbildningar och andra utvecklingsuppdrag inom verksamheten. Här kan du påverka, inspirera och bidra till en modern tandvård som hela tiden förbättras.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har B-körkort då det förekommer resor i tjänsten
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet som tandhygienist
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av handledning
Har genomgått handledarutbildning
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Tydlig
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50:2026:010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Verksamhetschef
Ingela Skopac Sedin +4661180397 Jobbnummer
9735808