Erfaren tak- och plåtläggare sökes - med körkort
Amee M. Plåt & Tak AB / Tunnplåtslagarjobb / Åstorp
2026-01-26
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
Amee M. Plåt & Tak AB i Åstorp
Vi söker nu en erfaren tak- och plåtläggare som vill bli en del av vårt team. Är du självgående, noggrann och trivs med varierande arbetsdagar ute på fältet? Då kan det här vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Arbetet består av takläggning och plåtarbeten på både nyproduktion och renoveringsprojekt. Uppdragen varierar och ställer krav på yrkesskicklighet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som tak- och/eller plåtläggare
Är van att arbeta självständigt
Har B-körkort (krav)
Är noggrann, pålitlig och lösningsorienterad
Har god arbetsmoral och yrkesstolthet
Meriterande
Yrkesbevis
Liftkort, fallskyddsutbildning eller heta arbeten
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Bra arbetsvillkor och marknadsmässig lön
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Varierande projekt och utvecklingsmöjligheterSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka CV och en kort presentation till amee.m1981@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: amee.m1981@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amee M. Plåt & Tak AB
(org.nr 559484-3590)
265 40 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Amee M Plåt & Tak AB Jobbnummer
9705898