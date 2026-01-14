Erfaren systemutvecklare till kreativ och datadriven miljö
Som kreativ systemutvecklare hos Heysid bidrar du till att skapa innovativa lösningar som gör marknadsföring enklare och mer träffsäker.
Ditt jobb på Heysid
På Heysid kommer du att arbeta med att utveckla system som används för att analysera målgrupper. Ditt arbete innefattar hela processen, från att samla in och berika data till att rengöra och sammanställa dataset för vidare användning.
En viktig del av din roll är att utveckla AI-drivna agenter som kan utföra autonom forskning om företag, analysera målgruppsdata och fatta beslut under mänsklig övervakning. Detta arbete sker i skärningspunkten mellan stora språkmodeller (LLMs) och marknadsföringsintelligens.
Du kommer också att arbeta med att integrera och automatisera olika system, exempelvis annonsplattformar, LinkedIn, Meta, CRM-system och betalningslösningar. I detta ingår att designa effektiva dataflöden som minskar manuellt arbete för teamet och skapar en smidig upplevelse för kunderna.
En annan viktig del av din roll är att ansvara för lanseringen av nya produkter och leda utvecklingen av nya funktioner, från idéstadiet till produktion.
Slutligen kommer du att bidra till att forma produktstrategin genom att samarbeta kring vägkartor. Detta innebär att designa datamodeller och fatta beslut om vilka kundorienterade verktyg eller analysinstrument som ska utvecklas härnäst.
Är det här du?
För att lyckas i rollen är det viktigt att ha erfarenhet av att arbeta med TypeScript, och React tillsammans med Tailwind CSS på frontend. På backend använder vi Supabase (PostgreSQL) med Drizzle ORM för typ-säkra databasfrågor. Vi deployar på Vercel med GitHub Actions som hanterar CI/CD och använder Datadog för övervakning. Dessa teknologier är centrala för att hantera arbetsuppgifterna och bidra till utvecklingen av lösningar.
På Heysid värdesätter vi din förmåga att ta initiativ och tänka kreativt. Här får du utrymme att bidra med idéer och hitta lösningar i en stöttande miljö. Din kommunikativa sida hjälper dig att samarbeta och dela kunskap, vilket gör att vi tillsammans kan växa och ha roligt på vägen.
