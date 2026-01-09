Erfaren systemutvecklare (Rust) - jobba hemifrån eller på kontoret
2026-01-09
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
Företaget
Spotpilot AB är ett relativt nystartat företag och som drivs till 100% med egen finansiering. Vi har utvecklat en liten enhet som med maskininlärning och optimering styr hembatterier / solcellsbatterier på ett smart sätt för att spara pengar åt kunden. Just nu är vi i full färd med att lägga in stöd för elbilsladdning.
Vårat kontor är beläget i natursköna Hestra, Småland, precis intill skid- och MTB-anläggningen Isaberg. Som utvecklare kan man välja att jobba på kontoret här i Hestra, eller på distans.
Teknisk lösning
Det lite unika med vår lösning är att kommunikationen första och främst sker via det lokala nätverket, vilket innebär att vi som är webbutvecklare i grund och botten får tänka till en vända extra, eftersom vi är vana vid enkelheten av molnet. Av prestanda- och säkerhetsskäl så driftar vi alla kringtjänster själva på svenska servrar.
Själva enhetens hårdvara är en Raspberry PI och mjukvaran som körs är skriven i Rust. Vi är väldigt nöjda med vårat val av Rust, av flera skäl. Bland annat för att det är så enkelt att göra större ändringar i koden. Publiceringsdatum 2026-01-09
Du gillar att ta dig an tekniska utmaningar
Du är med fördel kunnig inom:
Rust eller annat kompilerat språk
Maskininlärning
Optimering
Modbus TCP
Flytande engelska i tal och skrift
Fördel om du är flytande på svenska
Din roll
Du kommer vara en del av teamet som bygger kärnan i projektet, vilket innefattar bland annat att designa, utveckla och förbättra:
Prediktion av bland annat hushållets elkonsumtion och solpanelers elproduktion
Optimering av batteriladdning
Integrationer mot växelriktare för avläsning och styrning av batteri
Elbilsladdning via OCPP
Implementation av V2X (ladda ur elbilens batteri till hemmet och nätet)
Discovery-mechanismer för automatisk upptäckt av växelriktare, elbilsladdare mm
Databasfrågor (Postgres)
REST API som används av apparna
Molnbaserad proxy som används för extern åtkomst via apparna
Arbetsmetodik
Vi är stora fans av parprogrammering, och försöker lägga åtminstone hälften av arbetstiden tillsammans. I övrigt kör vi på de vanliga agila metoderna.
Vi erbjuder
Möjlighet att jobba hemifrån eller på kontoret
Personaloptioner
Privat tjänstepension
Privat sjukvårdsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Flextid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Mejla din ansökan och inkludera ditt CV. Beskriv gärna varför du tror du skulle passa hos just oss.
E-post: jobb@spotpilot.io

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "backend".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Spotpilot AB
(org.nr 559373-5573), https://www.spotpilot.io/
Brogatan 7 (visa karta
)
335 71 HESTRA Jobbnummer
9676783