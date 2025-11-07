Erfaren systemutvecklare inom mjukvaruutveckling

Syntronic AB / Datajobb / Göteborg
2025-11-07


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Syntronic AB i Göteborg, Borås, Linköping, Lund, Kumla eller i hela Sverige

Syntronic är en ledande design- och utvecklingspartner inom avancerade tekniklösningar.
Vi är stolta över att vara i framkant av teknologisk innovation och söker nu en erfaren systemutvecklare inom mjukvaruutveckling till vårt team i Göteborg.
Som systemutvecklare hos oss:
Kommer du att vara involverad i allt från design, programmering, testning och implementation av mjukvarulösningar. Du får möjlighet att arbeta med varierande uppdrag hos olika kunder.
Vi använder moderna programmeringsspråk och ramverk såsom C#, Java, Python, .NET, och vi värdesätter erfarenhet av både SQL-databaser.
Vad vi söker hos dig som systemutvecklare:
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom mjukvaruutveckling, systemutveckling, IT eller liknande
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling och mjukvaruutveckling, med djup kunskap inom något eller flera programmeringsspråk (t.ex. C#, Java, Python, .NET)
Erfarenhet av agil utveckling, Scrum, eller liknande metoder
Erfarenhet av molntjänster som AWS, Azure, eller Google Cloud är ett stort plus
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, i tal och skrift.

Vi letar inte efter en perfekt lista av kvalifikationer, utan efter rätt person som vill utvecklas tillsammans med oss och våra kunder.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt.

Publiceringsdatum
2025-11-07

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 8 december. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Syntronic AB (org.nr 556247-3305), https://www.syntronic.com

Arbetsplats
Syntronic

Kontakt
Josefine Bergqvist
jobexa@syntronic.com

Jobbnummer
9592989

Prenumerera på jobb från Syntronic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Syntronic AB: