Erfaren systemutvecklare inom mjukvaruutveckling
2025-11-07
Syntronic är en ledande design- och utvecklingspartner inom avancerade tekniklösningar.
Vi är stolta över att vara i framkant av teknologisk innovation och söker nu en erfaren systemutvecklare inom mjukvaruutveckling till vårt team i Göteborg.
Som systemutvecklare hos oss:
Kommer du att vara involverad i allt från design, programmering, testning och implementation av mjukvarulösningar. Du får möjlighet att arbeta med varierande uppdrag hos olika kunder.
Vi använder moderna programmeringsspråk och ramverk såsom C#, Java, Python, .NET, och vi värdesätter erfarenhet av både SQL-databaser.
Vad vi söker hos dig som systemutvecklare:
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom mjukvaruutveckling, systemutveckling, IT eller liknande
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling och mjukvaruutveckling, med djup kunskap inom något eller flera programmeringsspråk (t.ex. C#, Java, Python, .NET)
Erfarenhet av agil utveckling, Scrum, eller liknande metoder
Erfarenhet av molntjänster som AWS, Azure, eller Google Cloud är ett stort plus
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi letar inte efter en perfekt lista av kvalifikationer, utan efter rätt person som vill utvecklas tillsammans med oss och våra kunder.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt.
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 8 december. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
