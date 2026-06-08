Erfaren svetsare till företag i Skillingaryd
K-Bemanning AB / Svetsarjobb / Jönköping Visa alla svetsarjobb i Jönköping
2026-06-08
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Nu söker vi en erfaren och självgående svetsare till ett etablerat industriföretag i Skillingaryd. Vi söker dig som har god vana av att arbeta som svetsare och som behärskar flera svetsmetoder.
Du kommer att arbeta i en produktion där kvalitet och noggrannhet är avgörande. Arbetet innebär varierande svetsuppdrag i både rostfritt och svart material. Det här är en roll för dig som är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt utifrån ritning.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
MIG- och MAG-svetsning
Ritningsläsning och arbete efter tekniskt underlag
Kvalitetskontroller av eget arbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet av MIG/MAG
Kan läsa och tolka ritningar
Har svetsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har svetscertifikat (meriterande)Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt men fungerar även bra i team. Du är lösningsorienterad och har ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete.
Grundläggande svenska i tal och skrift krävs. Skicka in ett uppdaterat CV med relevant erfarenhet och eventuella certifikat.
Urval sker löpande och tillträde är snarast möjligt, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
K-Bemanning är ett lokalt auktoriserat bemanningsföretag med kontor i Gislaved och Värnamo. Vi har över 20 års erfarenhet av bemanning, rekrytering och hyrrekrytering inom industrin. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med R-licens och arbetar aktivt med kvalitet och etik i vår verksamhet.
Vid frågor kontakta:
Julia Lundgren
070-199 26 87julia@k-bemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
553 10 JÖNKÖPING Arbetsplats
K-Bemanning AB Jobbnummer
9951885