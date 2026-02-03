Erfaren svetsare sökes till kund i Trollhättan
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2026-02-03
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren svetsare till vår kund i Trollhättan!Om tjänsten
Som svetsare hos vår kund kommer du att arbeta med avancerade produkter i varierande material och med olika svetsmetoder i deras moderna lokal i Trollhättan. Företaget jobbar med legotillverkning, men med många olika produkter. Här är det inget linjearbete, utan snarare verkstadsliknande hantverksarbete. Detta är jobbet för dig som vill utmanas och utvecklas i din roll som svetsare!Profil
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av svetsning inom TIG och/eller MIG/MAG i olika material, gärna både svartstål och aluminium. Du är hantverksmässig och din yrkesstolthet genomsyrar alla de detaljer du arbetar på. Vi ser att du tar stort ansvar för ditt arbete, är noggrann och självgående i din roll som svetsare.Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av TIG och/eller MIG/MAG.
• Du har eller har haft licens enligt ISO 9606 eller liknande.
• Körkort och bil
Meriterande:
• Erfarenhet av rörsvetsning
• Truck- och traverskort
• Erfarenhet av att bedöma svetsfogar enligt ISO 5817
Arbetstider: Dagtid
Start: Omgående eller utifrån överenskommelse
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9721105