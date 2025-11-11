Erfaren Svetsare sökes till industriföretag i Motala!
2025-11-11
Är du en skicklig svetsare med öga för kvalitet och känsla för precision? Nu har du chansen att bli en del av ett framgångsrikt företag inom den mekaniska industrin där du får arbeta med både legotillverkning och kompletta produktlösningar för internationella kunder.
Om tjänstenVi söker dig som har minst fem års erfarenhet av svetsning och som trivs i en miljö där kvalitet och noggrannhet står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta med MIG/MAG-svetsning, både med rörtråd och homogen tråd, i ett team med hög kompetens och stark sammanhållning.
Detta är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till fast anställning direkt hos kunden. För dig som bor i eller nära Motala finns det utmärkta möjligheter till långsiktigt arbete och utveckling inom företaget.
KravprofilMinst 5 års erfarenhet av svetsning
Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Erfarenhet av rörtråd och homogen tråd
God förmåga att läsa och förstå ritningar
Truckkort och traverskort
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaperVi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann
Målmedveten och självgående
Flexibel och lösningsorienterad
Positiv, ordningsam och har lätt för att samarbeta
ArbetstiderMåndag-Torsdag: 06:30-16:00
Fredag: 06:30-11:45
AnsökanUrval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Vi kontaktar kandidater som uppfyller kraven för tjänsten.
Om Flexibel Personal Partner
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Som konsult för Flexibel personalpartner erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar. Ersättning
