Erfaren svetsare sökes till Alfing i Älmhult AB
Alfing i Älmhult AB / Svetsarjobb / Tingsryd Visa alla svetsarjobb i Tingsryd
2025-09-16
Alfing i Älmhult AB söker nu erfarna svetsare till vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett expansivt företag med hög kompetens och spännande arbetsuppgifter.
Om Alfing i Älmhult AB:
Alfing är ett ledande företag inom konstruktion, tillverkning och försäljning av produkter i främst plåt och rör inklusive ytbehandling och montering. Vi tillverkar även sittplatser och teleskopläktare under varumärket Alfing Seating för idrottsanläggningar, skolor och universitet. För mer information se www.alfing.se
Krav och kvalifikationer:
• Erfarenhet av svetsning (MIG/MAG och/eller TIG) av varierande produkter och material. Erfarenhet av svetsning i aluminium är meriterande.
• God kunskap i ritningsläsning
• Bra kommunikationsförmåga svenska i tal och skrift då arbetsinstruktioner är på svenska
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor är meriterande
• God datorvana
Vi söker dig som är:
• Positiv, serviceinriktad och noggrann.
• Strukturerad med bra ordningssinne
• Har god arbetsmoral och trivs med att arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid rekrytering till denna tjänst. Vid eventuell intervju kommer du få genomföra ett svetsprov där ritningsläsning, material- & svetshantering ingår.
Vad vi erbjuder:
• Ett omväxlande arbete i ett spännande och expansivt företag
• Möjligheter att utvecklas inom industriell tillverkning och svetsning
• Ett team med mycket kunnande, stor erfarenhet och god stämning
• Inarbetning av tid för att sluta fredag kl. 13:00
Alfing ligger ca 10 minuters gångväg från Älmhults station, vilket gör pendling med tåg och buss enkel.
Välkommen till ett framgångsrikt och växande företag med korta beslutsvägar. Din insats blir av stor betydelse för Alfings fortsatta framgång!
Din ansökan skickar du via mejl till andrea.ellertsson@alfing.se
senast den 5 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: andrea.ellertsson@alfing.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556216-5547) Jobbnummer
9510197