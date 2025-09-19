Erfaren svetsare med känsla för precision sökes till verkstad i Helsingborg
2025-09-19
Har du praktisk erfarenhet av svetsning och söker nästa steg i din yrkesutveckling? Vi letar nu efter en noggrann och teknikintresserad svetsare till ett väletablerat industriföretag i Helsingborg. Det här är ett utmärkt tillfälle för dig som vill arbeta i en modern verkstad med fokus på kvalitet och detaljer.
Om rollen
I den här tjänsten arbetar du med TIG-svetsning i rostfritt material, med stor vikt vid noggrannhet och ritningsläsning. Du har en viktig roll i produktionskedjan, där varje moment kräver ett skarpt öga och ett metodiskt arbetssätt. Utöver det dagliga svetsarbetet förväntas du bidra till förbättringar i processerna och vara delaktig vid eventuella kvalitetsavvikelser.Dina arbetsuppgifter
• Svetsa med TIG-teknik i rostfritt stål enligt givna specifikationer
• Tolka ritningar och säkerställa att mått, fogar och toleranser stämmer
• Delta i produktionsförbättringar och följa upp arbetsresultat
• Arbeta i team tillsammans med andra tekniker och produktionsteknologer
Vi erbjuder:
• En välutrustad verkstad med modern utrustning
• Kompetenta kollegor och god lagkänsla
• Möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom svetsning och teknik
• Ett företag som satsar på kvalitet och utveckling
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Mån-tors 07:00-16:00, fre 07:00-14:45
Placering: HelsingborgProfil
Vi söker dig som:
• Har minst 1-2 års erfarenhet av TIG och MIG-svetsning
• Är van vid att arbeta med rostfria material
• Har förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar noggrant
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Gärna har viss kunskap i engelska
• Erfarenhet av automatiserade produktionsmiljöer (meriterande)
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan så snart du kan - vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
