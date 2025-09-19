Erfaren svetsare med känsla för precision sökes till verkstad i Helsingborg

Posti Logistics Staffing AB / Svetsarjobb / Helsingborg
2025-09-19


Visa alla svetsarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö, Hässleholm eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-19

Dina arbetsuppgifter
Har du praktisk erfarenhet av svetsning och söker nästa steg i din yrkesutveckling? Vi letar nu efter en noggrann och teknikintresserad svetsare till ett väletablerat industriföretag i Helsingborg. Det här är ett utmärkt tillfälle för dig som vill arbeta i en modern verkstad med fokus på kvalitet och detaljer.

Om rollen
I den här tjänsten arbetar du med TIG-svetsning i rostfritt material, med stor vikt vid noggrannhet och ritningsläsning. Du har en viktig roll i produktionskedjan, där varje moment kräver ett skarpt öga och ett metodiskt arbetssätt. Utöver det dagliga svetsarbetet förväntas du bidra till förbättringar i processerna och vara delaktig vid eventuella kvalitetsavvikelser.

Dina arbetsuppgifter
• Svetsa med TIG-teknik i rostfritt stål enligt givna specifikationer
• Tolka ritningar och säkerställa att mått, fogar och toleranser stämmer
• Delta i produktionsförbättringar och följa upp arbetsresultat
• Arbeta i team tillsammans med andra tekniker och produktionsteknologer

Vi erbjuder:
• En välutrustad verkstad med modern utrustning
• Kompetenta kollegor och god lagkänsla
• Möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom svetsning och teknik
• Ett företag som satsar på kvalitet och utveckling

Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Mån-tors 07:00-16:00, fre 07:00-14:45
Placering: Helsingborg

Profil
Vi söker dig som:
• Har minst 1-2 års erfarenhet av TIG och MIG-svetsning
• Är van vid att arbeta med rostfria material
• Har förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar noggrant
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Gärna har viss kunskap i engelska
• Erfarenhet av automatiserade produktionsmiljöer (meriterande)

Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan så snart du kan - vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4786".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Kontakt
Sabina Hamzic
sabina.hamzic@posti.com

Jobbnummer
9518498

Prenumerera på jobb från Posti Logistics Staffing AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Posti Logistics Staffing AB: