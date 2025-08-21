Erfaren svetsare inom rörsvetsning - Bli en del av vårt tekniska team
2025-08-21
Om jobbet
Vill du ta chansen att bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att arbeta med industrirörsvetsning och servicearbeten? Är du en erfaren svetsare som letar efter nya utmaningar? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-21Om företaget
Eskilstuna Svetsteknik AB är experter på svetsning och erbjuder tjänster inom svetsning av stålkonstruktioner, industrirörsvetsning och vi utför även underhålls- och reparationsarbeten på befintliga anläggningar och konstruktioner. Vi prioriterar kvalitet och säkerhet i allt vi gör. Som certifierade enligt EN 1090-1, EXC-2 och ISO 3834-2 erbjuder vi dessutom CE-märkta produkter.
Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och söker nu en industrirörsvetsare som vill vara med och växa tillsammans med oss!
Din roll
Som industrirörsvetsare hos Eskilstuna Svetsteknik AB kommer du att arbeta med svetsning och montage av rör- och stålkonstruktioner, både i vår verkstad och ute hos kund. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara TIG-svetsning av industrirör, där noggrannhet och kvalitet är avgörande. Det är ett krav att du har gedigen erfarenhet av industrirörsvetsning och att du kan arbeta enligt den standard och dokumentation som ställs av ISO 3834. Din kompetens och precision i arbetet kommer att vara avgörande för att säkerställa att vi levererar högkvalitativa och certifierade lösningar till våra kunder. Du kommer att vara en del av ett kompetent team med högt i tak där vi samarbetar för att leverera lösningar av högsta standard, med fokus på kvalitet i varje projekt.
Våra medarbetare är viktiga för oss. Som anställd hos oss på Eskilstuna Svetsteknik får du kollektivavtal inom avtalsområde SVEMEK, arbetstidsförkortning och en generös tjänstepension. Vi erbjuder dig stora utvecklingsmöjligheter och ett nära samarbete med erfarna kollegor, där du får möjlighet att växa och bidra till företagets fortsatta framgång.KvalifikationerKvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av svetsning av industriella rörledningar AFS 2016:1, PED (Pressure Equipment Directive) kategori 1 eller högre, samt § 8
• Svetsarprövning enligt: 9606-1,- 141
• Minst 5 år dokumenterad erfarenhet inom rörsvetsning
• Att kunna förstå och tillverka produkter utifrån ritning
• B körkort
• Goda kunskaper i Svenska
Meriterande
• Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• Truckkort
• Liftkort
Vi söker dig som:
Vi på Eskilstuna Svetsteknik vill fortsätta stärka upp vårt team. Därför söker vi nu en person med mycket arbetsglädje, driv och ansvarskänsla. Du har en stark vilja att utvecklas och som trivs med att arbeta i team. Att kommunicera med dina kollegor och dela med dig av dina kunskaper är en självklarhet. Du har stor vana att montera och svetsa industrirör samt har en bred förståelse och kan jobba självständigt. Du ska vara noggrann med ett högt kvalitets tänk.
Du kommer eventuellt få lägga svetsprov på plats.
Vi ser fram emot din ansökan och uppmuntrar dig att söka tjänsten så snart som möjligt då vi kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittar rätt kandidat. Vi hoppas att du är den vi letar efter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
E-tuna svetsteknik Jobbnummer
9469986