Erfaren sushi kock sökes till Yang Liu KB
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2026-06-24
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Yang Liu KB söker erfaren sushi kock till vår verksamhet på Östermalmsgatan 96, Stockholm
Yang Liu KB driver en sushi‐verksamhet med fokus på kvalitet, färska råvaror och genuina japanska matlagningstekniker. Vi söker nu en erfaren och engagerad sushi kock som vill bli en del av vårt team och bidra till att utveckla vår restaurang vidare.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Tillaga sushi enligt restaurangens menyer och kvalitetsstandarder
Förbereda råvaror såsom ris, fisk, grönsaker och andra ingredienser
Hålla ordning och renlighet i köket
Bidra till utveckling av nya rätter och förbättring av rutinerKvalifikationer
Minst 2–3 års dokumenterad erfarenhet som sushi kock
God kunskap om japanska matlagningstekniker och råvaror
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i köket
Noggrann, stresstålig och kvalitetsmedvetenDina personliga egenskaper
Positiv och samarbetsvillig
Har ett öga för detaljer och presentation
Trivs i ett högt tempo
Pålitlig och professionell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: liuyang281@yahoo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yang Liu kommanditbolag
Östermalmsgatan 96 (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Yang Liu KB/Topclass Sushi & duplings Kontakt
Yang Liu liuyang281@yahoo.se Jobbnummer
9978002