Erfaren Sushi kock sökes till Sushi Bay
2026-05-03
Sushikock sökes till Sushi Bay i Stockholm
Sushi Bay söker nu en erfaren och engagerad sushikock som vill bli en del av vårt team så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-05-03Dina arbetsuppgifter
Som sushikock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga sushi samt andra japanska rätter enligt våra recept och kvalitetsstandarder
Säkerställa högsta kvalitet samt följa hygien- och säkerhetsrutiner
Bidra till en positiv arbetsmiljö och samarbeta med köksteamet
Delta i utveckling av nya rätter och menyer
Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet som sushikock eller liknande roll
Har god kunskap om sushi och japansk matlagning
Är van vid att arbeta i ett högt tempo
Är ansvarsfull, noggrann och kan arbeta självständigt
Har goda kunskaper i svenska (för att kunna ta beställningar, svara i telefon och kommunicera med kunder och leverantörer)
Extra meriterande om du talar ett tredje språk, exempelvis bengaliska (ej krav)
Arbetsvillkor
Arbetstider: Skiftarbete kan förekomma, inklusive kvällar och helger
Lön och förmåner enligt gällande kollektivavtal
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom verksamhetenSå ansöker du
Vi söker rätt person snarast möjligt och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vänligen inkludera:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom sushi eller restaurang
En kort motivering: varför du passar för tjänsten
Skicka din ansökan till: sushibay.tripti@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: sushibay.tripti@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sushibay". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tripti AB
(org.nr 559018-8495)
Sjövikskajen (visa karta
)
117 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Sushi bay Jobbnummer
9887536